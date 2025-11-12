Marcelo Flores se une a Canadá y su futuro internacional podría cambiar de rumbo

Marcelo Flores ha decidido dar un giro importante en su carrera internacional. El futbolista del conjunto felino se unió esta semana a la selección de Canadá durante la actual fecha FIFA, aunque lo hace únicamente en calidad de invitado, sin compromiso formal todavía con el combinado norteamericano.

El movimiento ha generado expectativa en ambos países. La Federación Canadiense busca convencer al extremo de 22 años de reconsiderar su decisión previa de representar a México, nación con la que disputó categorías juveniles y algunos encuentros amistosos en la etapa previa al Mundial de Qatar 2022.

Marcelo Flores ya está con Canadá y eventualmente podría definirse su futuro a nivel de selecciones.



Los detalles: https://t.co/5ATFfLv2pc — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 12, 2025

El conjunto dirigido por Jesse Marsch considera a Flores una pieza con potencial para el nuevo proyecto rumbo a la Copa del Mundo de 2026. La idea es integrarlo paulatinamente al grupo y ofrecerle continuidad, algo que no ha encontrado recientemente con la selección mexicana.

Pese a los llamados que ha recibido, Marcelo Flores no ha tenido minutos oficiales en la era de Javier Aguirre. El técnico tricolor ha priorizado otros perfiles ofensivos y el atacante, consciente de su situación, ha optado por abrirse nuevas puertas en el panorama internacional.

La invitación canadiense llega en un contexto ideal para el jugador, nacido en Georgetown, Ontario. Su elegibilidad por Canadá es plena, ya que nunca ha disputado un partido oficial con México en competencias FIFA, lo que le permitiría realizar el cambio de federación sin obstáculos administrativos.

El cuerpo técnico canadiense quiere aprovechar su talento para potenciar la línea ofensiva del equipo junto a figuras como Jonathan David y Alphonso Davies. La propuesta deportiva y la cercanía cultural podrían ser factores clave para inclinar la balanza a favor de la Hoja de Maple.

En el entorno del jugador aseguran que aún no hay una decisión definitiva, pero reconocen que Flores se siente ilusionado por la posibilidad de un nuevo comienzo. Con el Mundial 2026 en el horizonte, su cambio de bandera podría concretarse en los próximos meses, marcando así el inicio de una nueva etapa en su carrera.