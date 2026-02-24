Marcelo Gallardo deja River Plate: el técnico se marchará tras el partido ante Banfield

El ciclo de Marcelo Gallardo al frente de River Plate llegará a su fin esta semana. A través de un video difundido en las redes sociales del cuadro Millonario, el estratega argentino confirmó que este jueves dirigirá su último partido en su segunda etapa al mando del club.

En su mensaje de despedida, el ‘Muñeco’ agradeció a la institución y a la afición por el respaldo brindado a lo largo de todos estos años, “incluso en los momentos más delicados como este”, expresó el entrenador.

El entrenador se mostró autocrítico y reconoció que las cosas no salieron como las había proyectado. Admitió que le duele profundamente no haber cumplido con los objetivos trazados por el club y aseguró que se va con una sensación amarga por no haber alcanzado las metas propuestas.

Simplemente, mi amor recíproco para todos los hinchas y espero que, de todo corazón, esta institución que ha crecido enormemente en los últimos años , una institución modelo en toda la región, próximamente lo puedan encontrar con buenos resultados futbolísticos para engrandecer todavía más lo que significa River Plate como institución en el mundo Marcelo Gallardo

Un mensaje de Marcelo Gallardo para todos los hinchas de River 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/byDSJdcnOY — River Plate (@RiverPlate) February 24, 2026

El último partido de Marcelo Gallardo al frente de River Plate en su segunda etapa en el club será este jueves 26 de febrero ante Banfield en la cancha del Estadio Municipal de Buenos Aires.

La salida de Gallardo se produce en medio de un clima de fuertes críticas por parte de la afición y tras no alcanzar los resultados esperados. En la presente temporada de la liga argentina, los Millonarios se ubican en la décima posición, con un balance de dos victorias, un empate y tres derrotas en las primeras seis jornadas.

Marcelo Gallardo, del cielo al infierno con River Plate

Las dos etapas de Marcelo Gallardo al frente de River Plate han sido marcadamente contrastantes. En su primer ciclo, entre 2014 y 2022, el ‘Muñeco’ construyó una era dorada al conquistar tres Copas Argentina, dos Supercopas Argentina, un Trofeo de Campeones, un título de Primera División, tres Recopas Sudamericanas, una Copa Sudamericana y dos Copas Libertadores, consolidándose como el entrenador más exitoso en la historia del club.

Velez Sarsfield v River Plate - Torneo Apertura 2026 | NurPhoto/GettyImages

En su segunda etapa al frente de los Millonarios, entre agosto de 2024 y febrero de 2026, tras su paso por Al-Ittihad, Gallardo no logró replicar el éxito de su primer ciclo y terminó su gestión sin títulos, lejos del impacto y la contundencia que habían marcado su etapa anterior.