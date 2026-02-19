Marcus Rashford a precio fijo: el Manchester United no le hará descuento al FC Barcelona
El futuro de Marcus Rashford vuelve a estar en el centro del mercado europeo, pero con una postura clara desde Old Trafford. Según informó Mundo Deportivo, el Manchester United no tiene intención de renegociar el precio acordado con el Barcelona por el delantero inglés: 30 millones de euros, cifra ya establecida en el marco de la operación.
La dirigencia del club inglés considera que no hay motivos para cambiar las condiciones y, pese a que en algún momento se interpretó como una salida “barata”, ahora se mantendrán firmes. En otras palabras: si el Barça lo quiere en propiedad, deberá pagar exactamente lo pactado.
El caso Rashford es particular. La gestión del Manchester United con el jugador fue, como mínimo, discutible. Tras quedar relegado del primer equipo durante la etapa de Rúben Amorim, el atacante se vio obligado a buscar continuidad en el Aston Villa para no pasar una temporada entera prácticamente sin minutos.
Bajo la conducción de Unai Emery, Rashford recuperó ritmo, confianza y protagonismo. Ese rendimiento fue clave para que el Barcelona se fijara en él como una opción seria, especialmente por su capacidad de desequilibrio, experiencia y peso internacional.
Más allá del impacto mediático de su nombre, en Barcelona destacan su aporte deportivo en un contexto de exigencia máxima. Rashford no solo respondió con goles y asistencias, sino también con una mayor madurez táctica, adaptándose a distintos roles ofensivos: como extremo izquierdo, segundo delantero e incluso como referencia móvil. En el cuerpo técnico valoran especialmente su potencia en transición, algo que el equipo venía necesitando para ser más vertical en partidos cerrados.
El Barça lo quiere y no piensa negociar
Con 28 años, Rashford cerró la última temporada con números importantes: 41 partidos entre el Manchester United y el Aston Villa, más de 2400 minutos, 11 goles y 8 asistencias. Registros que sostienen la convicción del área deportiva azulgrana.
En el Camp Nou lo consideran una oportunidad difícil de repetir: un futbolista consolidado, con mercado en Inglaterra y proyección de revalorización. Por eso, el Barcelona no planea abrir nuevas conversaciones con el United: pagará los 30 millones y ejecutará lo firmado, sin margen de negociación.
Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.