Marcus Rashford admite su deseo de ser comprado definitivamente por el Barcelona

Marcus Rashford expresó su deseo de quedarse en el Barcelona el mayor tiempo posible después de disfrutar de su comienzo en un club “increíble”.

Rashford dejó el Manchester United para pasar la temporada 2025-26 con los gigantes catalanes, que tienen una opción de 30 millones de euros, para hacer permanente la transferencia el próximo verano.

El internacional inglés no ha sido titular de inmediato desde que llegó al Barça, pero Hansi Flick lo desafió a dar un paso hacia adelante en la ausencia por lesión de Lamine Yamal, lo que lo llevó a marcar ambos goles en la victoria por 2-1 del jueves por la noche en la Liga de Campeones sobre el Newcastle United.

El golazo de Rashford desde la grada es una completa locura 🫡pic.twitter.com/1jTUG91VTJ — Resistencia Culé (@resistxnciacule) September 18, 2025

A Rashford, que se encuentra en esta situación tras su enfrentamiento con Ruben Amorim en el Manchester United, se le preguntó después cuánto tiempo podría seguir siendo jugador del Barcelona. “Tantas temporadas como sea posible. Ya veremos”, declaró a TNT Sports, y agregó: “Tengo que concentrarme en hacer mi trabajo y ayudar al equipo en todo lo que pueda. Aprender el estilo del Barcelona me está mejorando como jugador".



FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONA | OLI SCARFF/GettyImages

El técnico del Barcelona, ​​Flick, sugirió que tan pronto como se presentó la oportunidad de fichar a Rashford durante el verano, no hubo dudas. “Cuando tuvimos esta oportunidad, pensamos que teníamos que hacerlo ”, reflexionó.

Hablé con él antes de que todo ocurriera. "Le dije: 'Quiero tenerte en mi equipo'. Para mí, es un jugador excepcional. Tenía una fuerza que sabía aprovechar. Su velocidad, su control del balón y su definición son increíbles".

Rashford correspondió a este sentimiento: "Él es muy importante. Siento la confianza que me ha dado. Sabía que era un entrenador de primer nivel antes de llegar aquí, pero trabajar con él es un placer".