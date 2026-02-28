La llegada de Marcus Rashford al FC Barcelona fue una bocanada de aire fresco para la carrera del surgido en el Manchester United, cuyo recorrido profesional estaba en picada y necesitaba reinventarse de manera urgente.

Según trascendió, el inglés resignará una parte significante de su salario para continuar en el club, ya que está enamorado de la ciudad y la estructura de la institución. Una vez se acuerde su contrato, el FC Barcelona ejecutará la opción de compra valuada en 30 millones de euros para completar la transferencia permanente.

Albacete Balompie v FC Barcelona - Copa Del Rey | Angel Martinez/GettyImages

En los 34 partidos que lleva jugados Rashford en el FCB, participó directamente de 23 tantos ya sea anotando o asistiendo, convirtiéndose así en una pieza valiosa en el armado de Hansi Flick, en un equipo que está dominando a gusto y placer en el plano local, y que se ilusiona con darle una alegría a su afición en la competencia continental.

"Hemos tenido muchos cambios en mi carrera, pero tengo que mirar hacia adelante y eso es definitivamente una de las cosas que quiero corregir y mejorar para rendir al máximo con más frecuencia. Cuando estoy en mi mejor momento, disfruto mucho de todo lo relacionado con el deporte", había dicho al llegar al FC Barcelona.

Hansi Flick en rueda de prensa: "Hay que seguir trabajando y ganar"

"Recordamos el último partido, ganamos con suerte (0-2); tuvieron muchas transiciones, muchas oportunidades y al final tenemos que vigilar la pelota, no cometer errores y jugar con nuestro estilo. Queda mucho, pero es como la temporada pasada; si vas ganando, es un partido menos; para mí lo más importante es seguir trabajando y ganar".

"El Newcastle tiene un equipo fantástico, ya lo vimos cuando jugamos allí. Siempre hay que respetar al rival, todo el mundo quiere llegar a la final, y ellos también. ¿Pero conoces también contra quién podemos jugar? Todos los que están en esta ronda tienen mucha calidad"