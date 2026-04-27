Marcus Rashford no tiene asegurada su continuidad en el FC Barcelona

Pese a que hasta hace unos meses la continuidad de Marcus Rashford en el FC Barcelona parecía encaminada a ser un hecho, hoy la situación es distinta y la dirigencia sigue analizando la mejor decisión a tomar tanto en lo deportivo como en lo financiero.

Según los últimos contactos entre la directiva azulgrana y el Manchester United, no hay una definición cerrada, pero si una postura más cautelosa por parte del club culé en torno a la inversión a realizar por el futbolista.

FBL-ESP-LIGA-GETAFE-BARCELONA | JAVIER SORIANO/GettyImages

El factor económico condiciona el rumbo

El principal obstáculo pasa por los 30 millones de euros fijados como opción de compra. En el actual contexto económico del Barcelona, consideran inviable afrontar ese gasto inmediato, más allá de que el rendimiento del delantero haya dejado buenas sensaciones.

Desde Inglaterra, los Red Devils mantienen firme su postura y no tienen intención de rebajar el precio pactado por el pase del jugador. Esta rigidez complica cualquier intento de resolución rápida y obliga a buscar alternativas más estratégicas y favorables.

En esa misma línea, la variante que gana peso en la directiva del club catalán es extender la cesión por una temporada más. La idea contempla renovar el préstamo e incluir una cláusula de compra obligatoria a futuro, lo que permitiría postergar el desembolso y encajar la operación en un contexto financiero más conveniente.

Sin embargo, en un primer momento, algunas semanas atrás, el United se mostró reacio a ese procedimiento contractual y mantuvo su postura de avanzar únicamente con una venta definitiva del jugador.

Marcus Rashford for Barcelona this season:



• 45 matches played

• 13 goals scored

• 10 assists provided



23G/A in 45 matches played. 🔥🔥 pic.twitter.com/rnYPp0rI55 — Goals Side (@goalsside) April 25, 2026

Por su parte, Rashford está seguro de que quiere seguir en el Barcelona ya que la posibilidad de lograr la continuidad y tener protagonismo en el once titular resulta clave para su presente, especialmente ante la falta de certezas en su lugar dentro del conjunto inglés. Por eso, la opinión de Hansi Flick será determinante en la decisión final, evaluando si el delantero encaja en su proyecto deportivo a corto plazo.

Por ahora, el blaugrana no ejecutará la compra en este mercado, pero tampoco descarta quedarse con el jugador; todo dependerá de que ambas instituciones logren un acuerdo que contemple sus intereses.

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