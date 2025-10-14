Marcus Rashford responsabiliza al Manchester United por su supuesta "falta de consistencia"

Marcus Rashford pareció culpar al Manchester United al ser preguntado sobre su larga lucha por la consistencia en el campo de juego.

En su mejor momento, Rashford ha sido uno de los grandes talentos del fútbol. Anotó 17 goles en la Premier League en Old Trafford durante dos temporadas, alcanzando cifras de dos dígitos en dos años más, pero mantener esos niveles ha sido un verdadero desafío para el inglés.

El seleccionador inglés, Thomas Tuchel, es uno de los que ha señalado la consistencia como el mayor defecto de Rashford, argumentando que sería un jugador de clase mundial si pudiera encontrar la manera de ofrecer esas actuaciones de superestrella partido tras partido.

England Men Training & Press Conference | Carl Recine/GettyImages

Al preguntársele si estaba de acuerdo con la evaluación de Tuchel, Rashford pareció sugerir que el ambiente en el United fue un factor que contribuyó a sus dificultades. "Sin duda, la consistencia es fundamental", declaró a ITV. "Siento que he estado en un ambiente inconsistente durante mucho tiempo, por lo que es aún más difícil ser consistente", continuó.

"Estoy completamente de acuerdo, creo que la consistencia es lo que necesito aportar a mi juego y eso es lo que busco. Quiero rendir al máximo, no solo a veces, sino siempre que sea posible", cerró.

Rashford: "Quiero arreglar las cosas"

Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Clive Mason/GettyImages

En declaraciones más profundas, el atacante del FC Barcelona dijo: "Cuando se habla de consistencia, para ser consistente en cualquier cosa, no solo en el deporte, se necesitan variables consistentes en la vida y en la forma de entrenar"



"Hemos tenido muchos cambios en mi carrera, pero tengo que mirar hacia adelante y eso es definitivamente una de las cosas que quiero corregir y mejorar para rendir al máximo con más frecuencia. Cuando estoy en mi mejor momento, disfruto mucho de todo lo relacionado con el deporte", agregó.



Rubén Amorim fue el sexto entrenador de Rashford en su carrera profesional con el United. Debutó con Louis van Gaal y luego jugó con José Mourinho, Ole Gunnar Solskjær, Ralf Rangnick y Erik ten Hag, además de breves etapas con los interinos Michael Carrick y Ruud van Nistelrooy.



Fue con Solskjær que Rashford disfrutó de su mejor momento, acumulando 55 goles y 36 asistencias en 135 partidos. Ningún entrenador le ha dado a Rashford más minutos ni más partidos a lo largo de su carrera.



Ahora trabajando con Hansi Flick en el Barcelona, ​​Rashford ha tenido un comienzo impresionante en Cataluña. El campeón de LaLiga tiene la opción de ficharlo de forma permanente cuando expire su cesión el verano pasado, y los últimos informes sugieren que todos los involucrados están entusiasmados con esa decisión.