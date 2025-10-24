Marcus Rashford revela que ya existían conversaciones con el Barcelona antes de su préstamo

Marcus Rashford ha admitido que las negociaciones del verano pasado no fueron las primeras que tuvo con el Barcelona sobre su salida del Manchester United.

Después de regresar de un préstamo de seis meses con Aston Villa, Rashford rechazó todas las demás propuestas mientras buscaba un traspaso a Barcelona, ​​que finalmente aceptó su propio acuerdo temporal con el United que incluye la opción de hacer que el traspaso sea permanente por una suma un poco menor a los 35 millones de dólares.

El acuerdo puso fin a una larga saga de transferencias que, según Rashford se estaba desarrollando entre bastidores durante mucho más tiempo del que se conocía públicamente.

"Simplemente creo que las cosas suceden cuando se supone que deben suceder", dijo Rashford a ESPN .

"No es la primera vez que hablo con el Barcelona sobre la posibilidad de venir, pero por alguna razón no se ha concretado antes y ahora tengo la oportunidad de hacerlo realidad. Siento que no hay mejor momento que el presente. Así que me tomo las cosas día a día", agregó.

Rashford espera cerrar su traspaso definitivo al Barcelona

FC Barcelona v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Alex Caparros/GettyImages

El Barcelona no tiene obligación de fichar a Rashford de forma permanente el próximo verano y no se espera que tome una decisión sobre su futuro hasta más adelante en la temporada.

Dicho esto, sus actuaciones durante los primeros meses de su mandato probablemente le favorecerán mientras lucha por conseguir un traspaso definitivo. En 12 partidos en todas las competiciones, Rashford ha acumulado cinco goles y seis asistencias, jugando principalmente como extremo izquierdo, pero también por la derecha y como delantero centro.

“Pasé tantos años en el mismo sitio”, reflexionó Rashford, quien cerró la entrevista de la siguiente manera: “La gente lo olvida, pero 24 o 23 años de mi vida los pasé en el Manchester United . Así que a veces simplemente necesitas un cambio. Creo que tal vez sea mi caso y sí, lo estoy disfrutando todo”.

