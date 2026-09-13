Maresca y Carrick reaccionan al polémico gol de Haaland que decidió el derby de Manchester

El Manchester City se impuso al United por la mínima diferencia en la jornada 4 de la Premier League. Erling Haaland fue el anotador del único tanto del encuentro, pero la anotación del 'Androide' estuvo envuelta en una gran polémica.

Al minuto 59, Joško Gvardiol controló el balón por derecha y metió un servicio dentro del área; Enzo Fernández trató de conectar el esférico, pero no alcanzó a tocarlo, sin embargo, Haaland apareció para cerrar la pinza y mandó el balón al fondo de la red.

En una primera instancia, el juez de línea levantó la bandera para señalar un fuera de juego del mediocampista argentino. La jugada se revisó en el VAR y el árbitro central terminó validando el gol de Haaland, lo que generó gran molestia entre los seguidores, jugadores y cuerpo técnico del Manchester United.

La Premier League explicó a través de sus redes sociales que la jugada se validó toda vez que el delantero noruego se encontraba en posición correcta antes de recibir el balón. La liga mencionó que, si bien Fernández estaba adelantado, no "jugó la pelota".

#MUNMCI – 59’ VAR OVERTURN



VAR checked the referee’s call of no goal for offside – and determined that Haaland was in an onside position and recommended that the goal was awarded.



The VAR also deemed that while in an offside position, Fernandez didn’t play the ball. pic.twitter.com/TyTip3ACIh — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) September 13, 2026

Michael Carrick explota contra el arbitraje por gol de Haaland

Después del derby, Michael Carrick, entrenador del Manchester United, externó su molestia con el cuerpo arbitral tras validar el gol de Haaland. El estratega inglés declaró a la cadena Sky Sports que le resultaba "extraña" la interpretación de la polémica jugada.

No me cabe en la cabeza cómo se puede decir que Enzo Fernández no interfiere en la jugada. Es increíble (...) Me resulta muy extraño cómo se interpreta eso (...) No lo entendí cuando lo vi, y la explicación lo empeoró aún más Michael Carrick

Premier League: Manchester United v Manchester City | NurPhoto/GettyImages

El exfutbolista de los Red Devils no paró ahí y calificó como "cuestionable" el criterio de los árbitros para no anular la anotación de Haaland y afirmó que la situación del arbitraje es "preocupante".

El criterio que siguieron para marcar el límite resulta algo cuestionable. Es preocupante que los colegiados perciban el partido de esa manera (...) Intentamos ayudar a los árbitros a tomar las decisiones correctas; se trata de cómo se interpretan las reglas Michael Carrick

¿Qué dijo Enzo Maresca sobre el gol de Haaland?

Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, fue más escueto al hablar sobre la jugada que le dio el triunfo a los Citizens. El estratega italiano desestimó las quejas de los Red Devils y afirmó que Enzo Fernández no intervino en la jugada.

El cuarto árbitro me dijo que Erling estaba en posición correcta y que simplemente estaban revisando las interacciones (... ) No hay nada más que decir sobre el gol (...) Creo que Erling estaba en posición correcta y que Enzo no interfiere en la acción

Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27 | Getty Images/GettyImages

Con este resultado, el Manchester City lleva paso perfecto en las primeras cuatro fechas de la Premier League y se ubica en el segundo lugar de la tabla, empatado con el Arsenal, pero con peor diferencia de goles. El Manchester United, por su parte, solamente tiene cuatro puntos y se ubica en el lugar 13 de la clasificación.