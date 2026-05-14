La guía de Marruecos para el Mundial 2026: una selección llena de confianza que busca repetir la historia

Marruecos hizo historia en el último Mundial, al convertirse en la primera selección africana en llegar hasta semifinales. En ese camino, dejó a pesos pesados como España y Portugal.



Anteriormente, solo una vez habían conseguido pasar la fase de grupos. Fue en 1986, cuando cayeron eliminados en octavos. La gran pregunta es si serán capaces de repetir lo hecho hace cuatro años

Achraf Hakimi, figura del París Saint-Germain, es el emblema de este equipo y uno de los mejores laterales derechos del mundo. Varios de los héroes del 2022 estarán presentes en Norteamérica y a ellos se sumarán caras nuevas como la de Brahim Díaz. Esto ya que el futbolista del Real Madrid eligió representar al país africano por encima de España y se prepara para su primer Mundial.

Morocco V Ecuador - International Friendly | Europa Press Sports/GettyImages

El camino hacia el Mundial

Récord en las eliminatorias: 8 victorias, 0 empates, 0 derrotas

Goles a favor / en contra: 22 / 2

Máximo goleador: Ayoub El Kaabi (4)

Máximo asistidor: Achraf Hakimi (3)

Ocho victorias en igual cantidad de partidos para una fase de clasificación perfecta. El mejor equipo del continente en el ránking FIFA se paseó en las Eliminatorias y terminó con nueve puntos de ventaja sobre Nigeria, el único rival que le hizo algo de fuerza.

El calendario

Rival Fecha Estadio BRASIL 13/6 MetLife Stadium ESCOCIA 19/6 Gillette Stadium HAITÍ 24/6 Mercedes-Benz Stadium

Entrenador: Mohamed Ouahbi

Argentina v Morocco: Final - FIFA U-20 World Cup Chile 2025 | Buda Mendes - FIFA/GettyImages

Experiencia en Mundiales: debutante

Tiempo a cargo del equipo: desde marzo de 2026

Walid Regragui, héroe de 2022, dió un paso al costado en marzo, pidiendo un lavado de cara y una energía diferente. Su sucesor es un experto en equipos juveniles, pero nunca había estado a cargo de una selección absoluta. En 2025 llevó a Marruecos a la consagración en el Mundial Sub 20. Anteriormente, destacó como formador de talentos en el Anderlecht de Bélgica. Durante su larga etapa de casi dos décadas en el club, surgieron jugadores como Romelu Lukaku, Youri Tielemans y Jérémy Doku.

¿Cómo juega Marruecos?

Formación preferida: 4-2-3-1.

Estilo: contragolpe y velocidad.

Fortalezas: organización y disciplina.

Debilidades: creatividad para romper defensas replegadas.

Marruecos no es el tipo de equipo que se limita a controlar el balón. Tener la posesión debe tener un propósito, lo que implica moverse con rapidez hacia zonas donde pueda generar peligro. Las subidas de Hakimi por su banda son una de las armas más peligrosas.

Pero ante rivales cerrados le suele costar. El entrenador deberá encontrar ese funcionamiento en partidos donde su equipo necesite asumir el protagonismo, como se espera que suceda ante Haití o Escocia.

Los jugadores a seguir

Factor X: Marruecos tiene uno de los mejores laterales del mundo en su banda derecha. Hakimi cumple en defensa y genera mucho peligro con sus incorporaciones al ataque. El hombre del PSG, es clave en esta selección.

Revelación: el joven extremo Ilias Akhomach puede ser una sorpresa ingresando desde el banquillo. Con más de 50 partidos disputados en La Liga con el Villarreal y el Rayo Vallecano, es una garantía de dolor de cabeza para la defensa rival.

Morocco v Senegal: Final - Africa Cup Of Nations | NurPhoto/GettyImages

La equipación que usará el conjunto marroquí

Equipación de Marruecos para la Copa del Mundo | Pum

Marruecos vestirá su clásica camiseta rojas. La cultura y la herencia se incorporan al diseño, presentes en el cuello y en los puños.

La segunda equipación, de color blanco, presenta un patrón en color arena y un diseño inspirado en la cultura amazigh, que toma referencias de las alfombras y los azulejos tradicionales marroquíes.

Posible alineación titular

Posible XI de Marruecos | FootballUser

Muchas cosas cambiaron desde el éxito del 2022. Sofyan Amrabat y Youssef En-Nesyri, dos de las revelaciones en Catar, ya no son parte del once inicial, y el vetereno central Romain Saïss se retiró tras la Copa África de Naciones.

Issa Diop es una cara nueva en la zona defensiva tras elegir representar a Marruecos por encima de Francia. En la parte ofensiva, además de Brahim Díaz se destaca el talento de Abde Ezzalzouli. Ismael Saibari es otro para seguir de cerca tras su gran temporada con el PSV Eindhoven.

El centrocampista del Stuttgart, Bilal El Khannouss y el extremo del Sunderland, Chemsdine Talbi también tendrán minutos.

Estado de forma actual

La última derrota de Marruecos fue en agosto de 2025 contra Kenya, pero esto sucedió en un torneo exclusivo para jugadores que juegan a nivel de clubes en las ligas africanas. La selección principal no pierde desde enero de 2024.

Aquella derrota cuenta con un asterisco muy grande. Es la recordada y polémica final de la Copa África de Naciones en la que Senegal se impuso, aunque luego la Confederación Africana decidió otorgarle el título a Marruecos. De esta manera, los dirigidos por Ouahbi llegan al Mundial como campeones continentales.

En los dos primeros partidos tras el cambio de entrenador en marzo, los marroquíes consiguieron un empate ante Ecuador y derrotaron por 2-1 a Paraguay.

¿Qué podemos esperar de los aficionados marroquíes?

Marruecos fue la favorita del público local en la última Copa del Mundo, a tal punto que parecía que estuvieran jugando en casa. Además, muchos marroquíes viviendo en Medio Oriente o incluso en Europa viajaron hasta Catar en gran número.

FBL-FRIENDLY-MAR-PAR | FRANCOIS LO PRESTI/GettyImages

Viajar hasta Norteamérica es más largo y costoso. Seguramente no sean tantos esta vez, pero los que viajen representarán a su país con elementos icónicos como el tradicional fes rojo o la cara pintada de rojo y verde.

Lo que el país espera

La vara está muy alta después de lo conseguido hace cuatro años. Pasar la fase de grupos sería lo mínimo esperado por la afición, aunque todos sueñan con volver a quedar entre los mejores cuatro.

El debut será durísimo contra Brasil, pero los africanos son favoritos contra Escocia y Haití y se espera que consigan esos seis puntos.

Llegar a la ronda de 32 es lo mínimo esperado y alcanzar octavos de final es una expectativa realista. ¿Llegarán más lejos que eso como en Qatar?

Y finalmente...

A quién no quieren enfrentar: Francia.

La estadística que los define: octavos en el ranking FIFA.

Si las cosas van mal: es que los rivales ya conocen a este equipo

¿Qué dirán todos si Marruecos queda eliminada pronto? El 2022 fue un espejismo.