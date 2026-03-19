Martín Anselmi rompe el silencio luego de su compleja salida de Cruz Azul

La salida de Martín Anselmi de Cruz Azul fue una de las más polémicas en la historia de la Liga MX. De la noche a la mañana y sin recibir un sólo peso, el equipo perdió a su entrenador quien tomó un vuelo y en medio de las sombras llegó al Porto.

A pesar de todo el ruido negativo en su contra, Martín no sólo se afirma inocente, incluso asegura que está cien por ciento abierto a retornar al cuadro de la capital del país en algún punto de su carrera.

¡NO LE CIERRA LAS PUERTAS A LA MÁQUINA!



Aunque su salida estuvo cargada de polémica al salir del equipo con rumbo al Porto cuando ya tenía un proyecto encaminado, el argentino Martín Anselmi reconoció que en México vivió grandes momentos que alimentan su deseo de volver, tal y… pic.twitter.com/gbV9KvBstS — MedioTiempo (@mediotiempo) March 18, 2026

En algún momento, como dice la canción, ‘una historia todavía sin final’, y creo que ese final no es el que yo quería. Yo cambiaría muchas cosas de mi carrera por haber conseguido la décima con Cruz Azul. Pero me gusta ser prudente, el club tiene un gran entrenador y le está yendo muy bien. Esa historia, todavía sin final, en algún momento, ¿por qué no? Martín Anselmi

La técnico afirma que le gustaría aclarar su salida del club directamente con el presidente Víctor Velázquez.

FC Juarez v Cruz Azul - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Quiero mucho a Cruz Azul, quiero que le vaya bien; la hinchada de Cruz Azul va a estar ahí por siempre; y creo que en algún momento con el presidente Víctor (Velázquez) vamos a sentarnos a tomar un café, porque él formaba parte dentro del círculo íntimo con mi familia. Martín Anselmi

El entrenador argentino cerró hablando sobre el fútbol mexicano en general. Destacando sus virtudes y espacios de oportunidad dentro y fuera de las canchas.

Creo que hay que trabajar mucho en la formación de los chicos, porque el futbolista mexicano es inteligente, es competitivo. Me hace acordar al argentino en muchísimas situaciones. Por lo menos los que yo tuve en Cruz Azul, no vi esa diferencia, éramos un equipo juntos y tenían el mismo hambre. Ese plus te lo daba. Yo creo que hay que transmitirle que pueden y que se la crean que lo pueden hacer. Martín Anselmi

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