Martín Zubimendi critica a la prensa por generar rumores de traspaso al Real Madrid antes de su llegada al Arsenal

El centrocampista del Arsenal, Martín Zubimendi, culpó a los periodistas y a las entrevistas en los medios de comunicación por avivar el debate sobre un posible traspaso al Real Madrid este verano, antes de que fichara por los Gunners.

Zubimendi fichó por el club del norte de Londres a principios de julio por 80,1 millones de dólares y ha tenido un buen comienzo en la Premier League. La afición del Arsenal espera que la agresividad que mostraron en el mercado de fichajes les ayude a avanzar en la lucha por el título esta temporada, tras haber sido subcampeones en tres años consecutivos.

Arsenal v West Ham United - Premier League | MB Media/GettyImages

El centrocampista es reservado. Irónicamente, en una entrevista reciente con el periódico español El Mundo, culpó a los medios de comunicación por haber avivado el fuego antes de que se concretara su fichaje por el Arsenal.

"Bueno, no sé. Al final, basándome en las experiencias que he tenido... no me han aportado muchas cosas positivas. A veces incluso han sido negativas, me han metido en problemas... Ha habido algunas que me han causado momentos incómodos, así que a veces prefiero evitarlas", dijo el centrocampista del Arsenal cuando se le preguntó si le gustaba conceder entrevistas.

Cuando le preguntaron a Zubimendi si había algo de cierto en su fichaje por el Real Madrid, el español respondió con una risita antes de añadir: "¿Entiendes lo que decía sobre las entrevistas?".

Zubimendi resta importancia a los rumores sobre el Real Madrid antes de su fichaje por el Arsenal

Xabi Alonso trabajó anteriormente con Zubimendi durante su etapa en la Real Sociedad en 2019 | Pedro Castillo/GettyImages

Mikel Arteta fichó a Zubimendi como refuerzo para su centro del campo. El club negoció con su excompañero de la Real Sociedad, Mikel Merino, en 2024. En ese mismo mercado de fichajes Zubimendi rechazó una propuesta del Liverpool para poder quedarse en San Sebastián, pero en enero siguiente se hizo evidente su marcha al Arsenal al final de la temporada 2024-25.

Si bien el Arsenal prácticamente había cerrado el acuerdo con Zubimendi a principios de año, algunos retrasos a principios del verano despertaron rumores de una posible adquisición por parte del Real Madrid. Sabiendo la necesidad de los merengues de refuerzos en el mediocampo los medios de comunicación utilizaron unas declaraciones previas del jugador sobre volver a trabajar con Xabi Alonso como justificación para el fichaje.

Zubimendi ya había calificado a Alonso como su "ídolo" y había dicho que le "encantaba trabajar con él" cuando el técnico del Real Madrid se hizo cargo del filial de la Real Sociedad en 2019.

Si bien Alonso sin duda aspirará a reconstruir el mediocampo blanco en 2026, Zubimendi, quien tiene un compromiso a largo plazo con el Arsenal, no entrará en los planes del Madrid