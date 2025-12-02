Matheus Cunha confirma su lesión antes del partido del Manchester United frente al West Ham

Matheus Cunha recurrió a las redes sociales para confirmar que regresó a los entrenamientos del Manchester United antes del encuentro del jueves con el West Ham United.

Una lesión en la cabeza durante un entrenamiento mantuvo a Cunha fuera de los dos últimos partidos del United (derrota ante Everton y victoria sobre Crystal Palace), mientras que también se vio obligado a cancelar una aparición pública como parte de su recuperación.

El entrenador Ruben Amorim respaldó recientemente a Cunha para que regrese al equipo para el juego contra el West Ham, después de lo cual el internacional brasileño agradeció a los fanáticos por su continuo apoyo en las redes sociales.

Parece que la cronología de Amorim era precisa, ya que Cunha publicó una foto de él mismo en el entrenamiento del United antes del partido del jueves.

“Regresamos, regresamos, regresamos”, celebró el joven de 26 años.

Sesko y Maguire siguen marginados

Durante su última actualización sobre Cunha, Amorim confirmó que tanto el delantero Benjamin Šeško como el defensa Harry Maguire necesitarían "un poco más de tiempo" para recuperarse de sus respectivas lesiones.

Šeško se lesionó la rodilla antes del parón internacional contra el Tottenham Hotspur. Hubo preocupación inmediata de que el fichaje de verano, un fichaje muy caro, pudiera haber sufrido un problema grave, pero estos temores se disiparon pronto.

De hecho, se espera que Šeško vuelva a la acción este mes, al igual que el central Maguire, quien se lesionó el tendón de la corva durante el mismo partido contra los Spurs.

Amorim estará deseando dar la bienvenida a la dupla lesionada de nuevo a la acción a medida que el calendario invernal se intensifica. El United tiene seis partidos programados para diciembre, la mitad de los cuales se disputarán sin Bryan Mbeumo, Amad Diallo y Noussair Mazraoui, ya que se preparan para partir hacia la Copa Africana de Naciones.

El trío se perderá los encuentros con Aston Villa, Newcastle United y Bournemouth antes de fin de mes, y los partidos contra Leeds United y Burnley también se esperan demasiado pronto.

Las actuaciones en profundidad en la competición harían que cualquier jugador involucrado se pierda el partido contra el Manchester City el 17 de enero, la fecha del partido por el tercer puesto, mientras que se deberá realizar un seguimiento de su estado físico antes del viaje a Arsenal siete días después.

