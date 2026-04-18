Matías Almeyda se perfila como el principal candidato para dirigir al América

Los días de André Jardine como director técnico del Club América podrían estar contados. El quedar fuera de la CONCACAF Champions CUP en instancias de cuartos de final, pareció ser la gota que derramó el vaso entre los directivos del conjunto azulcrema.

A falta de tres partidos para que culmine la temporada regular, el boleto a la liguilla también está en peligro, por lo tanto, tomando en consideración las altas exigencias en una institución como el América, lo normal es que desde ya estén pensando en un posible sustituto del estratega brasileño, y ya hay al menos tres nombres sobre la mesa: Guillermo Almada, Diego Alonso y Matías Almeyda.

🚨SUCESOR DE JARDINE EN AMÉRICA🚨



Está semana advertimos que América busca ya reemplazo de Jardine.



Armaron tres carpetas, tres candidatos incluso ya sondeados:



- Guillermo Almada - No gustó arriba el perfil



- Diego Alonso - Finalista como opción



- Matías Almeyda - Principal… — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) April 17, 2026

Con información del Diario Récord, el candidato más avanzado sería el argentino Matías Almeyda. Aquel que en 2017 le dio a las Chivas Rayadas del Guadalajara su último título de liga y que, cuando se fue, dejó en los aficionados una eterna esperanza de verlo volver, firmaría con el conjunto capitalino, manchando de forma definitiva su legado con el Rebaño Sagrado.

Los otros dos nombres que aparecen en la lista son Guillermo Almada y Diego Alonso. Sin embargo, el periodista deportivo Carlos Ponce de León dice que Guillermo no es del agrado de los altos mandos, debido a su perfil.

Real Oviedo v Valencia - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Por otro lado, no sería la primera vez que el América sondea a Diego Alonso. De hecho, antes de que se decantaran por André Jardine, diversos medios deportivos aseguraron que ya había incluso negociaciones avanzadas entre el estratega uruguayo y el conjunto de Coapa, pero al final todo quedó en un simple rumor.

A diferencia de lo que se menciona sobre Guillermo Almada, Diego Alonso sí gusta entre quienes toman las decisiones en el América, y sería, junto a Matías Almeyda, uno de los dos candidatos más avanzados para dirigir al equipo con más títulos en todo el país.

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