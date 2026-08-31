Matías Almeyda sigue firme con Rayados de Monterrey pese a la caída 1-3 ante San Luis y el interés del River Plate

Pensando en las semifinales de la Leagues Cup 2026, el técnico argentino Matías Almeyda optó por dejar fuera de su once inicial a varias de sus figuras para enfrentar al San Luis en el Estadio BBVA. El español Óliver Torres, Orbelín Pineda, el uruguayo Diego Rossi y el belga Hugo Cuypers arrancaron como suplentes, aunque si vieron unos cuantos minutos en el complemento.

¡SORPRESA EN EL GIGANTE DE ACERO! 😱



El Atlético de San Luis da la sorpresa de la jornada y vence 1-3 a Rayados, siendo superior durante gran parte del encuentro.



Los errores defensivos marcaron el rumbo de un partido que se le complicó a Monterrey, que ahora deberá cambiar el… pic.twitter.com/BCwqbKJLon — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) August 31, 2026

Este planteamiento ayudó a que los Colchoneros Aztecas consiguieran su primer triunfo del Apertura 2026 al imponerse 1-3 a Rayados. Apenas al minuto 5, el estadounidense David Rodríguez fusiló a Luis Cárdenas después de aprovechar que una barrida de Iker Fimbres desvió un pase filtrado dejando eliminado a Carlos Salcedo. Para el minuto 22, La Pandilla había encontrado el empate a través del canterano Omar Gálvez, quien había logrado su primer tanto en el máximo circuito. No obstante, el VAR mandó a llamar al silbante Luis Santander, quien echó para atrás el tanto tras ver como Fidel Ambriz contactó con la mano el rostro de Óscar Macías previo a la acción del gol. Unos cuantos minutos después, al 36’, los potosinos aumentaron la ventaja a través del español Rafael Llorente. El argentino Luca Orellano entregó mal el esférico cerca del área rival ocasionando que se armara el contragolpe, el cual culminó con el europeo haciendo un autopase dejando atrás al argentino Jorge Rodríguez para finalmente definir frente al Mochis.



En el 73’, Monterrey recortó la distancia de la mano de Cuypers. Óliver se encargó de mandar un centro al corazón del área, donde Ambriz alcanzó a rematar de cabeza para dejar al belga cerrando la acción, logrando su segundo tanto del campeonato tras cinco apariciones. A pesar de esto, San Luis volvió a incrementar la pizarra luego de cinco minutos. Dentro del área local, el francés Sébastien Salles-Lamonge sacó una diagonal que Macías conectó de forma magistral para poner la pelota lo más lejos posible del alcance del guardameta regio.



Ya en conferencia de prensa, El Pelado fue cuestionado nuevamente sobre la posibilidad de tomar las riendas del River Plate de su país, ya que el club despidió entre semana a Eduardo ‘Chacho’ Coudet, sin embargo, el estratega aseguró que está más que comprometido con La Pandilla.

¡DESCARTÓ POR COMPLETO UNA SALIDA A RIVER PLATE! 🗣️🇦🇷❌



Matías Almeyda le puso fin a los rumores y aseguró que no dejaría a Monterrey para dirigir a los Millonarios. El 'Pelado' afirmó ser un hombre de palabra y remarcó que lo más importante para él ahora mismo es y seguirá… pic.twitter.com/99lNRUlI1m — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 31, 2026

“No tengo cláusula de rescisión, tengo palabra. No tengo que aclarar nada. Me manejo así desde los 15 años. Quien me conoce no necesita preguntarme. Mi compromiso está aquí, con Monterrey”, fueron sus palabras.



Sobre lo ocurrido en la cancha frente a los Tuneros, el argentino se sinceró aceptando que hay muchas cosas por corregir, aunque tampoco le quitó mérito al rival, que supo usar sus armas aprovechando los errores propios.



“Estas últimas dos derrotas. Hay muchas cosas por corregir porque el último juego de local hicimos seis goles con posibilidad de hacer más, que cuando juega partidos decisivos, lucha y va, hoy eso se mostró muy poco por ahí en el segundo tiempo. También hay un rival que lo hace bien, que juega bien y con sus armas lastimó en momentos clave y por errores propios”, compartió el sudamericano.