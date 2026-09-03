Matías Galarza ficharía por el Inter Miami; el ex River Plate sería compañero de Lionel Messi

Con información del reconocido periodista argentino César Luis Merlo, el mediocampista paraguayo Matías Galarza dejaría al River Plate de Argentina para fichar por el Inter Miami de la MLS, y ser compañero del astro argentino, Lionel Messi.

Se habla de un préstamo por un año con opción a compra, la cual rondaría en los tres millones de dólares por el 50% de su pase. En Núñez saben que el jugador tiene potencial y que en un futuro a corto o mediano plazo podría traerles importantes ganancias.

🚨Matías Galarza Fonda es nuevo refuerzo del Inter Miami.

*️⃣River lo cede a préstamo por un año con una opción de compra que se vuelve obligatoria de u$s 3M por el 50% del pase. #TratoHecho ⬇️https://t.co/SkH3bcDhHK pic.twitter.com/AIEOEkmn54 — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 2, 2026

Matías Galarza ganó gran popularidad gracias al buen mundial que rindió con la selección de Paraguay, logrando un gol y una asistencia en cuatro partidos disputados. Se pensaba que esto le permitiría tener mayores oportunidades con la escuadra de Núñez, pero estos prefirieron cederlo, con vistas en potenciarlo y luego venderlo.

Debutó en Olimpia y tuvo buen paso por clubes importantes de Brasil, como Vasco da Gama y Coritiba. Después fichó por Talleres de Córdoba, y ahí, entre el 2023 y el 2025, tuvo un despunte importante en su carrera como futbolista.

¿Cómo fue su paso por el River Plate de Argentina?

Defendiendo la camiseta rojiblanca, Matías Galarza jugó apenas 14 partidos oficiales, desempeñando diversas labores en la mitad de la cancha sin lograr consolidarse como él y el propio club seguro esperaban.

El oriundo de Asunción de Paraguay tiene 24 años. Una edad interesante para reinventar su carrera, y, ¿por qué no? Aspirar a fichar por un importante club europeo. O, en otro escenario que cada vez se vuelve más común para los futbolistas sudamericanos, hacerse de un nombre en la MLS y convertirse en un jugador franquicia a corto o mediano plazo.

Mientras tanto, en la Liga MX, seguro más de un equipo revisará de cerca su situación. Clubes como Tigres o Rayados, sobre todo, han apostado recientemente por elementos provenientes de la MLS. Galarza reúne cualidades que buscan plantillas con la necesidad de un mediocamista con buen pie y fuerte al momento de defender.

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