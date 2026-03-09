Mauricio Pochettino, uno de los candidatos a tomar las riendas del Real Madrid
Las cosas en el Real Madrid son complicadas. La salida de Xabi Alonso dio paso a Álvaro Arbeloa, pero parece que el español tampoco está logrando el objetivo trazado para el entrenador merengue.
Por lo tanto, la dirigencia de la Casa Blanca estaría ya pensando a futuro y con ello, calificando candidatos. Uno de ellos, según reporta ESPN, es el actual DT de la selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino.
Pochettino saltó a la fama del fútbol europeo con el Totteham, club que catapultó a altas instancias de la Champions League con un juego llamativo. Dio el salto al PSG y después al Chelsea, hasta llegar a su equipo actual con las Barras y las Estrellas.
Así, en caso de finalizar la Copa del Mundo 2026 y querer buscar otro reto, acorde a la información, el Real Madrid le estaría esperando.
¿Cómo juegan los equipos de Pochettino?
Mauricio Pochettino se caracteriza por un estilo de juego intenso, dinámico y basado en la presión alta. Sus equipos buscan recuperar el balón rápidamente tras perderlo mediante un pressing coordinado, obligando al rival a cometer errores en salida.
A nivel táctico, suele apostar por sistemas como el 4-2-3-1 o el 4-3-3, con laterales que se proyectan constantemente al ataque y mediocampistas capaces de sostener el ritmo físico del equipo. La circulación del balón suele ser rápida y vertical, priorizando transiciones ofensivas veloces para aprovechar los espacios que deja el rival.
Otro rasgo distintivo de los equipos de Pochettino es su confianza en el desarrollo de jugadores jóvenes y su exigencia física y mental. El técnico argentino valora futbolistas con gran capacidad de trabajo, movilidad y disciplina táctica.
Sus equipos combinan intensidad con un juego asociativo en ataque, donde los mediapuntas y extremos tienen libertad para moverse entre líneas. Esta filosofía ha hecho que sus equipos destaquen por su agresividad sin balón y su capacidad para competir a alta intensidad durante los 90 minutos.
Pochettino se convertiría en el quinto entrenador argentino en tomar al Real Madrid. Sus antecesores son: Luis Carniglia, Alfredo Di Stéfano, Jorge Valdano y Santiago Solari.