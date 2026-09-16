Max Dowman hace historia con el Arsenal y supera un récord que pertenecía a Wayne Rooney

El mediocampista juvenil del Arsenal, Max Dowman, marcó dos goles en la victoria ante el Ipswich Town por la Carabao Cup y, con apenas 16 años, 8 meses y 15 días, consiguió un registro que hasta ahora pertenecía a Wayne Rooney.

De esta manera, se convirtió en el jugador más joven en marcar un doblete para un club de la Premier League en cualquier competencia. La marca estaba en manos de Rooney desde 2002, cuando el entonces futbolista del Everton anotó dos veces frente al Wrexham con 16 años, 11 meses y siete días.

🚨 Max Dowman has equalled Wayne Rooney's record of scoring multiple goals as 16 year olds for a Premier League club.



Dowman scored a brace against Ipswich Town last night in Arsenal's win in the Carabao Cup. pic.twitter.com/rtpN3h0DM9 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 16, 2026

La diferencia de edad entre ambos en el momento de conseguir sus respectivos dobletes permitió que Dowman se quedara con un récord que pertenecía a una de las grandes figuras surgidas del fútbol inglés.

También hizo historia en la Carabao Cup

El logro del futbolista Gunner no se limita a los registros vinculados con clubes del campeonato inglés. Su doblete ante el Ipswich también lo convirtió en el segundo jugador más joven en marcar dos goles en toda la historia de la EFL Cup, por detrás de Cesc Fàbregas.

El único que lo hizo a una edad menor fue Connor Wickham, quien consiguió un doblete con el Ipswich Town frente al Shrewsbury Town en 2009. En aquel momento, ninguno de los dos equipos pertenecía a la Premier League.

Arteta pide cautela ante la irrupción de Dowman

Después de la actuación de Dowman, Mikel Arteta destacó el talento del juvenil, aunque insistió en la necesidad de manejar con cuidado su progresión. El entrenador del Arsenal remarcó que, pese a tener apenas 16 años, el futbolista ya es capaz de responder a las exigencias físicas y tácticas del primer equipo.

Girona FC v Arsenal FC - Pre-Season Friendly | Alex Caparros/GettyImages

Para el español, una de las características más llamativas de Dowman es su capacidad para mantener ese nivel de intensidad durante largos tramos del partido, algo especialmente complejo para un jugador de su edad.

En esa línea, reconoció que resulta difícil contener la expectativa alrededor de un futbolista que está protagonizando momentos destacados a tan corta edad, pero insistió en que se debe priorizar su desarrollo; Arteta considera fundamental que cada aparición del juvenil se produzca en el contexto adecuado y con la preparación necesaria.

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