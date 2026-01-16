Mazatlán vs Monterrey: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La actividad de la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX arranca este viernes en la costa del Pacífico. El Mazatlán FC, urgido de resultados tras un inicio de pesadilla, recibe en el Estadio El Encanto a los Rayados de Monterrey.
Mientras los locales intentan salir del sótano de la tabla general, los regiomontanos buscan encadenar su segunda victoria consecutiva para intentar darle tranquilidad a Domènec Torrent al frente del equipo.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el viernes.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Mazatlán vs Monterrey?
- Ciudad: Mazatlán, Sinaloa
- Fecha: viernes 16 de enero de 2026
- Horario: 22:00 (hora de EE.UU. ET), 21:00 horas (México), 16:00 horas (España)
- Estadio: Estadio El Encanto
¿Cómo se podrá ver el Mazatlán vs Monterrey en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN
TUDN App, VIX
México
Azteca 7
FOX One, App Azteca Deportes
España
-
-
Centroamérica
Azteca Deportes
App Azteca Deportes
Últimos partidos del Mazatlán FC
Rival
Resultado
Competición
Puebla
1-2 D
Liga MX
FC Juárez
1-2 D
Liga MX
Necaxa
1-1 E
Liga MX
Querétaro
0-1 D
Liga MX
América
2-2 E
Liga MX
Últimos partidos del Monterrey
Rival
Resultado
Competición
Necaxa
2-0 V
Liga MX
Toluca
0-1 D
Liga MX
Atlas
2-1 V
Amistoso
Toluca
2-3 D
Liga MX (Apertura - Semifinal)
Toluca
1-0 V
Liga MX (Apertura - Semifinal)
Últimas noticias del Mazatlán FC
El equipo sinaloense se encuentra en una situación crítica muy temprano en el torneo. Ubicados en la posición 17 de la tabla con 0 puntos, los Cañoneros han perdido sus dos primeros encuentros con marcador idéntico de 1-2, primero ante Juárez en casa y recientemente ante Puebla de visita.
La defensa ha sido su talón de Aquiles, permitiendo 4 goles en 180 minutos. Para este duelo, se espera que el tridente ofensivo conformado por Mauro Lainez, González y Jordan Sierra intente aprovechar la localía para romper la mala racha.
Últimas noticias del Monterrey
Los Rayados llegan con el ánimo recuperado. Tras un tropiezo inicial ante Toluca (0-1), el equipo de la Sultana del Norte corrigió el rumbo venciendo 2-0 al Necaxa en la Jornada 2. Actualmente marchan en el séptimo lugar con 3 puntos.
La plantilla muestra profundidad y calidad, destacando la presencia de Sergio Canales como el cerebro del equipo y Germán Berterame como la referencia de gol. En defensa, la incorporación de Carlos Salcedo junto a Víctor Guzmán busca darle solidez a la zaga para este segundo compromiso de visita del Clausura.
Posibles alineaciones
Mazatlán FC (3-4-3)
El esquema busca solidez con tres centrales y proyección por las bandas con Bárcenas y Lainez.
- Portero: Ricardo Rodríguez
- Defensas: A. Saavedra, Facundo Almada, Jair Díaz
- Mediocampistas: Mauro Lainez, Omar Moreno, Daniel Hernández, Édgar Bárcenas
- Delanteros: Jordan Sierra, Iván González, Fabio.
Monterrey (4-2-3-1)
Un once ofensivo y equilibrado, con la juventud de Fimbres y la experiencia de Canales.
- Portero: Luis Cárdenas
- Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Luis Reyes
- Mediocampistas: Fidel Ambríz, Óliver Torres, Iker Fimbres
- Delanteros: Sergio Canales, Roberto De la Rosa, Germán Berterame.
Pronóstico SI
Mazatlán está obligado a sumar, pero su fragilidad defensiva es preocupante frente a un ataque de la jerarquía de Rayados. Monterrey, con Canales manejando los hilos y Berterame en punta, tiene las herramientas para hacer daño en El Encanto. Se espera que la calidad individual de la visita se imponga en un partido donde ambos equipos anoten.
Mazatlán 1-3 Monterrey
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.