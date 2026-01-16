Sports Illustrated Fútbol

Mazatlán vs Monterrey: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El 'Viernes Botanero' enciende el Puerto; los Cañoneros buscan sus primeros puntos ante una Pandilla que llega como favorita.
Carlos García|
La actividad de la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX arranca este viernes en la costa del Pacífico. El Mazatlán FC, urgido de resultados tras un inicio de pesadilla, recibe en el Estadio El Encanto a los Rayados de Monterrey.

Mientras los locales intentan salir del sótano de la tabla general, los regiomontanos buscan encadenar su segunda victoria consecutiva para intentar darle tranquilidad a Domènec Torrent al frente del equipo.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el viernes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Mazatlán vs Monterrey?

  • Ciudad: Mazatlán, Sinaloa
  • Fecha: viernes 16 de enero de 2026
  • Horario: 22:00 (hora de EE.UU. ET), 21:00 horas (México), 16:00 horas (España)
  • Estadio: Estadio El Encanto
¿Cómo se podrá ver el Mazatlán vs Monterrey en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

TUDN

TUDN App, VIX

México

Azteca 7

FOX One, App Azteca Deportes

España

-

-

Centroamérica

Azteca Deportes

App Azteca Deportes

Últimos partidos del Mazatlán FC

Rival

Resultado

Competición

Puebla

1-2 D

Liga MX

FC Juárez

1-2 D

Liga MX

Necaxa

1-1 E

Liga MX

Querétaro

0-1 D

Liga MX

América

2-2 E

Liga MX

Últimos partidos del Monterrey

Rival

Resultado

Competición

Necaxa

2-0 V

Liga MX

Toluca

0-1 D

Liga MX

Atlas

2-1 V

Amistoso

Toluca

2-3 D

Liga MX (Apertura - Semifinal)

Toluca

1-0 V

Liga MX (Apertura - Semifinal)

Últimas noticias del Mazatlán FC

El equipo sinaloense se encuentra en una situación crítica muy temprano en el torneo. Ubicados en la posición 17 de la tabla con 0 puntos, los Cañoneros han perdido sus dos primeros encuentros con marcador idéntico de 1-2, primero ante Juárez en casa y recientemente ante Puebla de visita.

La defensa ha sido su talón de Aquiles, permitiendo 4 goles en 180 minutos. Para este duelo, se espera que el tridente ofensivo conformado por Mauro Lainez, González y Jordan Sierra intente aprovechar la localía para romper la mala racha.

Últimas noticias del Monterrey

Los Rayados llegan con el ánimo recuperado. Tras un tropiezo inicial ante Toluca (0-1), el equipo de la Sultana del Norte corrigió el rumbo venciendo 2-0 al Necaxa en la Jornada 2. Actualmente marchan en el séptimo lugar con 3 puntos.

La plantilla muestra profundidad y calidad, destacando la presencia de Sergio Canales como el cerebro del equipo y Germán Berterame como la referencia de gol. En defensa, la incorporación de Carlos Salcedo junto a Víctor Guzmán busca darle solidez a la zaga para este segundo compromiso de visita del Clausura.

Posibles alineaciones

Mazatlán FC (3-4-3)

El esquema busca solidez con tres centrales y proyección por las bandas con Bárcenas y Lainez.

  • Portero: Ricardo Rodríguez
  • Defensas: A. Saavedra, Facundo Almada, Jair Díaz
  • Mediocampistas: Mauro Lainez, Omar Moreno, Daniel Hernández, Édgar Bárcenas
  • Delanteros: Jordan Sierra, Iván González, Fabio.

Monterrey (4-2-3-1)

Un once ofensivo y equilibrado, con la juventud de Fimbres y la experiencia de Canales.

  • Portero: Luis Cárdenas
  • Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Luis Reyes
  • Mediocampistas: Fidel Ambríz, Óliver Torres, Iker Fimbres
  • Delanteros: Sergio Canales, Roberto De la Rosa, Germán Berterame.

Pronóstico SI

Mazatlán está obligado a sumar, pero su fragilidad defensiva es preocupante frente a un ataque de la jerarquía de Rayados. Monterrey, con Canales manejando los hilos y Berterame en punta, tiene las herramientas para hacer daño en El Encanto. Se espera que la calidad individual de la visita se imponga en un partido donde ambos equipos anoten.

Mazatlán 1-3 Monterrey

