Mazatlán vs Monterrey: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La actividad de la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX arranca este viernes en la costa del Pacífico. El Mazatlán FC, urgido de resultados tras un inicio de pesadilla, recibe en el Estadio El Encanto a los Rayados de Monterrey.

Mientras los locales intentan salir del sótano de la tabla general, los regiomontanos buscan encadenar su segunda victoria consecutiva para intentar darle tranquilidad a Domènec Torrent al frente del equipo.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el viernes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Mazatlán vs Monterrey?

Ciudad : Mazatlán, Sinaloa

: Mazatlán, Sinaloa Fecha : viernes 16 de enero de 2026

: viernes 16 de enero de 2026 Horario : 22:00 (hora de EE.UU. ET), 21:00 horas (México), 16:00 horas (España)

: 22:00 (hora de EE.UU. ET), 21:00 horas (México), 16:00 horas (España) Estadio: Estadio El Encanto

Necaxa v Monterrey - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Mazatlán vs Monterrey en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos TUDN TUDN App, VIX México Azteca 7 FOX One, App Azteca Deportes España - - Centroamérica Azteca Deportes App Azteca Deportes

Últimos partidos del Mazatlán FC

Rival Resultado Competición Puebla 1-2 D Liga MX FC Juárez 1-2 D Liga MX Necaxa 1-1 E Liga MX Querétaro 0-1 D Liga MX América 2-2 E Liga MX

Últimos partidos del Monterrey

Rival Resultado Competición Necaxa 2-0 V Liga MX Toluca 0-1 D Liga MX Atlas 2-1 V Amistoso Toluca 2-3 D Liga MX (Apertura - Semifinal) Toluca 1-0 V Liga MX (Apertura - Semifinal)

Mazatlan FC v FC Juarez - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

Últimas noticias del Mazatlán FC

El equipo sinaloense se encuentra en una situación crítica muy temprano en el torneo. Ubicados en la posición 17 de la tabla con 0 puntos, los Cañoneros han perdido sus dos primeros encuentros con marcador idéntico de 1-2, primero ante Juárez en casa y recientemente ante Puebla de visita.

La defensa ha sido su talón de Aquiles, permitiendo 4 goles en 180 minutos. Para este duelo, se espera que el tridente ofensivo conformado por Mauro Lainez, González y Jordan Sierra intente aprovechar la localía para romper la mala racha.

Últimas noticias del Monterrey

Los Rayados llegan con el ánimo recuperado. Tras un tropiezo inicial ante Toluca (0-1), el equipo de la Sultana del Norte corrigió el rumbo venciendo 2-0 al Necaxa en la Jornada 2. Actualmente marchan en el séptimo lugar con 3 puntos.

La plantilla muestra profundidad y calidad, destacando la presencia de Sergio Canales como el cerebro del equipo y Germán Berterame como la referencia de gol. En defensa, la incorporación de Carlos Salcedo junto a Víctor Guzmán busca darle solidez a la zaga para este segundo compromiso de visita del Clausura.

Necaxa v Monterrey - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Posibles alineaciones

Mazatlán FC (3-4-3)

El esquema busca solidez con tres centrales y proyección por las bandas con Bárcenas y Lainez.

Portero : Ricardo Rodríguez

: Ricardo Rodríguez Defensas : A. Saavedra, Facundo Almada, Jair Díaz

: A. Saavedra, Facundo Almada, Jair Díaz Mediocampistas : Mauro Lainez, Omar Moreno, Daniel Hernández, Édgar Bárcenas

: Mauro Lainez, Omar Moreno, Daniel Hernández, Édgar Bárcenas Delanteros: Jordan Sierra, Iván González, Fabio.

Monterrey (4-2-3-1)

Un once ofensivo y equilibrado, con la juventud de Fimbres y la experiencia de Canales.

Portero : Luis Cárdenas

: Luis Cárdenas Defensas : Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Luis Reyes

: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Luis Reyes Mediocampistas : Fidel Ambríz, Óliver Torres, Iker Fimbres

: Fidel Ambríz, Óliver Torres, Iker Fimbres Delanteros: Sergio Canales, Roberto De la Rosa, Germán Berterame.

Pronóstico SI

Mazatlán está obligado a sumar, pero su fragilidad defensiva es preocupante frente a un ataque de la jerarquía de Rayados. Monterrey, con Canales manejando los hilos y Berterame en punta, tiene las herramientas para hacer daño en El Encanto. Se espera que la calidad individual de la visita se imponga en un partido donde ambos equipos anoten.

Mazatlán 1-3 Monterrey