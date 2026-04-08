Mbappé alcanza un récord histórico en Champions League y sostiene la esperanza del Real Madrid

En el Santiago Bernabeú, a los 74 minutos del encuentro ante el Bayern Munich, Kylian Mbappé encontró el gol luego de un centro rasante de Alexander-Arnold y descontó en la derrota 1-2 por la idea de los cuartos de final de la Champions League.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Una marca para la élite internacional

🚨 Kylian Mbappé has 21 goals in 24 UCL games at Real Madrid 🤯 pic.twitter.com/BhR6wXxV0S — Madrid Zone (@theMadridZone) April 7, 2026

Pese a que el tanto no alcanzó para igualar el marcador, pero dejó la serie abierta de cara a la revancha en Alemania con tan solo un gol de diferencia, tuvo un significado especial para el delantero francés; alcanzó las 14 anotaciones en la actual edición de la copa, una cifra que lo mete en un grupo selecto de futbolistas de la historia de la competencia.

Solo siete futbolistas lograron alcanzar, o superar, esa marca en una misma temporada, como por ejemplo, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski y Karim Benzema, además de Ruud van Nistelrooy y José Altafini; en el caso del Real Madrid, Mbappé se suma al astro portugués y al delantero en el Al-Hilal como los únicos del club en conseguirlo.

Mbappé fue el jugador más incisivo del equipo durante el partido. Remató seis veces y exigió en varias oportunidades al arquero Manuel Neuer, figura clave del Bayern. Sin embargo, su gol también cortó una racha particular adversa ya que no convertía desde hacía seis encuentros.

“Es el Mbappé que queremos ver: participativo, decisivo, comprometido en cada acción. Ahora tiene que sostenerlo en el tiempo”, valoró el entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, tras el cruce.

Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | David Ramos - UEFA/GettyImages

El Real Madrid viajará a Múnich con la obligación de revertir la serie, con confianza en su capacidad nata para imponerse en el resultado, pero también con la certeza de que cuenta con una de las grandes figuras del fútbol moderno dentro de su juego táctico.

Mbappé ahora buscará que su récord tenga un correlato colectivo y logre meter al equipo entre los cuatro mejores de Europa.

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