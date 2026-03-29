Mbappé calienta el cruce entre el Real Madrid y el Bayern Múnich

Si a la Champions le faltaba picante, Kylian Mbappé le agregó lo que necesitaba con sus declaraciones en medio del parón internacional. A pesar de que faltan semanas para la ida de los cuartos de final entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, uno de los cruces más atractivos del torneo, el francés ya empezó a jugar su partido desde afuera de la cancha. Y eligió hacerlo con una frase que dejó tela para cortar.

El delantero, todavía recuperándose de su lesión, se refirió al poderío del conjunto alemán, que llega luego de golear 10-2 al Atalanta en los octavos de final. Eso si, el francés lo tiene presente. "Vamos a jugar contra el que creo que es el equipo en mejor forma de Europa ahora mismo", explicó. Aun así, dejó en evidencia su confianza en el Merengue. "¿Bayern? Si hay alguien que puede vencerlos, es el Real Madrid", afirmó.

🗣️ Mbappé, sobre las críticas en el Real Madrid y la eliminatoria contra el Bayern:



"En España, la gente es apasionada; el Real Madrid es una religión. En este club todos han sufrido críticas: Ronaldo, Di Stéfano... así que no veo por qué yo debería ser una excepción"



"¿El… pic.twitter.com/XBZbYb7XRN — Madrid Sports (@MadridSports_) March 29, 2026

El primer partido se jugará el 7 de abril en el Santiago Bernabéu, y la localía puede inclinar la serie desde el arranque. El Madrid buscará hacerse fuerte con el apoyo de su gente para sacar ventaja y viajar a Alemania con otro margen. En ese plan, Mbappé aparece como uno de los pilares del grupo, ya que está que empezando a recuperar su mejor nivel y, además, suele elevar su rendimiento en este tipo de partidos.

Además de la Champions, el futbolista habló sobre la exigencia que implica vestir la camiseta del club español. Lejos de mostrarse incómodo por las críticas, asumió la exposición como parte del día a día. "En España, la gente es muy apasionada. Para ellos, el Real Madrid es una religión", señaló. Luego profundizó sobre ese punto. "En este club todos han sido criticados. Yo no iba a ser la excepción", sostuvo.

Mbappé también dejó en claro cuál es su enfoque frente a ese nivel de exigencia. Apunta a mantener la calma y enfocarse en su rendimiento dentro del campo de juego, con el objetivo de cerrar la temporada en lo más alto.