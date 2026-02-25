Mbappé es baja confirmada con el Real Madrid ante el Benfica por la Champions League

Era un secreto a voces y terminó de oficializarse: Kylian Mbappé no jugará ante el Benfica por UEFA Champions League. La rodilla izquierda, que arrastra molestias desde el 7 de diciembre en un partido frente a, justamente, el Celta, obliga al delantero a parar. Aunque durante la semana existió un moderado optimismo puertas adentro, finalmente el cuerpo técnico optó por priorizar la recuperación.

El francés tampoco estará disponible el lunes ante el Getafe. La idea es que reaparezca ante el Celta, en un contexto donde el calendario y la exigencia acumulada empiezan a pasar factura.

Kylian Mbappe, CA Osasuna v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Una carga sin pausa

Mbappé suma 2.842 minutos en la temporada con el Real Madrid, solo superado en el plantel por Thibaut Courtois y Federico Valverde. En ese recorrido firmó 38 goles y seis asistencias en 33 partidos, con un promedio anotador impactante: un tanto cada 74 minutos. Registros que evocan los números de su ídolo, Cristiano Ronaldo, a quien incluso igualó en goles en año natural.

Sin embargo, detrás de las estadísticas hay un desgaste evidente. En los últimos encuentros se lo notó menos explosivo, condicionado por una dolencia que prácticamente no le dio tregua. Desde aquella noche ante el Celta, apenas descansó en contadas ocasiones. Ahora, el parate busca evitar riesgos mayores en una temporada que aún tiene objetivos de peso por delante.

La convocatoria incluye una novedad destacada: cuatro futbolistas formados en Valdebebas completan la lista. Thiago, Manuel Ángel, Cestero y Palacios aparecen como alternativas en una nómina que mezcla jerarquía y juventud.

En ataque, la responsabilidad recaerá en Vinícius, Brahim, Gonzalo y Mastantuono. En el mediocampo, Camavinga, Valverde y Tchouameni lideran una zona clave ante un rival que exigirá intensidad. En defensa, nombres como Carvajal, Rüdiger y Alaba sostienen la estructura habitual.

La ausencia de Mbappé es sensible, pero también responde a una decisión estratégica. Con el tramo decisivo de la temporada en el horizonte, el Real Madrid apuesta por recuperar al francés en plenitud. Porque si algo ha demostrado en estos meses es que, incluso sin estar al cien por cien, marca diferencias. Ahora, el objetivo es que vuelva sin límites.

