Mbappé es baja confirmada en el Real Madrid ante el Manchester City por la Champions League

El panorama que se intuía en los últimos días terminó de confirmarse en la última práctica del Ciudad Real Madrid: Kylian Mbappé no participó del entrenamiento y quedó definitivamente descartado para el duelo de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League frente al Manchester City.

La ausencia del delantero francés ya era prácticamente un hecho dentro del club, pero la práctica previa al partido terminó de sellar la decisión. El atacante no se entrenó con el grupo y el cuerpo técnico decidió no forzar su regreso. De esta manera, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa afrontará el encuentro sin una de sus principales figuras ofensivas.

¡La última hora desde Valdebebas! Kylian Mbappé tampoco entrena en la previa de la eliminatoria de Champions



🎤@AS_SergioLopez pic.twitter.com/uRa4lntHJu — Diario AS (@diarioas) March 10, 2026

En el entorno del jugador y del club hay una premisa clara: Mbappé volverá únicamente cuando esté completamente recuperado. El objetivo inmediato es intentar que pueda llegar al partido de vuelta, que se disputará en el Etihad Stadium, aunque todavía no existe una certeza absoluta.

Una lesión que arrastra desde diciembre

El origen del problema físico se remonta al 7 de diciembre, durante un partido frente al Celta de Vigo. En aquella jornada, Mbappé sufrió una molestia en la rodilla izquierda tras un mal apoyo que derivó en una lesión en el ligamento lateral externo.

Desde entonces, el delantero convivió con dolores que afectaron su rendimiento. Durante varias semanas continuó jugando sin estar al cien por ciento desde lo físico, algo que se reflejó especialmente en su falta de explosión, una de las características más distintivas de su juego.

La situación alcanzó su punto más delicado tras el encuentro en El Sadar ante el CA Osasuna. Allí se evidenció que el jugador estaba lejos de su mejor versión y el cuerpo médico tomó una decisión contundente: frenar completamente su actividad competitiva hasta que la recuperación sea total.

Real Madrid Training Session | David S. Bustamante/GettyImages

Actualmente, Mbappé lleva cerca de dos semanas en pleno proceso de rehabilitación. Durante ese período incluso viajó a Francia para consultar con especialistas y obtener una segunda opinión médica, que coincidió con el diagnóstico del club.

El delantero regresó recientemente a Madrid y continúa trabajando junto a miembros del staff del equipo en su recuperación. Aunque la ida ante el City quedó definitivamente descartada, el objetivo es intentar que pueda reaparecer en el encuentro de vuelta.

Mientras tanto, el atacante seguirá el partido desde las tribunas del Estadio Santiago Bernabéu, acompañando a sus compañeros. En el club confían en que el tiempo de recuperación juegue a su favor, aunque la prioridad sigue siendo evitar cualquier recaída.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP