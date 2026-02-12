Mbappé está en duda en el Real Madrid para enfrentar a la Real Sociedad

Kylian Mbappé encendió las alarmas en el Real Madrid: este jueves volvió a trabajar en el gimnasio y quedó en duda para el duelo del sábado ante la Real Sociedad. El atacante continúa con molestias en la rodilla izquierda, una zona que viene cuidando desde el esguince que sufrió a comienzos de año.

En el club priorizan que el delantero recupere buenas sensaciones y no se fuerce innecesariamente. Con el calendario más liviano, solo un partido por delante en la semana, el cuerpo técnico entiende que es una oportunidad ideal para ajustar cargas y evitar riesgos mayores.

Kylian Mbappé, Valencia CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

La decisión final se tomará recién el viernes, en el último entrenamiento antes del compromiso liguero, cuando se evaluará si está en condiciones de entrenarse con normalidad o si seguirá con trabajo diferenciado.

Un presente goleador que explica la inquietud

La posible baja no es menor: Mbappé atraviesa uno de sus mejores momentos desde su llegada. Tras regresar en la Supercopa luego del esguince, prácticamente no tuvo descanso. Salvo un respiro en Copa ante el Albacete, el francés disputó seis partidos consecutivos, todos completos, y con números impactantes.

En ese tramo marcó nueve goles, incluyendo dobletes frente al Mónaco, el Villarreal y el Benfica, además de anotaciones ante el Levante, el Rayo Vallecano y el Valencia. En total, suma 38 tantos en la temporada, una cifra que lo convierte en el máximo referente ofensivo del equipo: participa en casi la mitad de los goles del Madrid en la campaña.

Además de la situación del francés, el entrenamiento dejó otra ausencia: Asencio no se presentó por un cuadro gripal, por lo que tampoco pudo trabajar con el grupo.

Con el partido cada vez más cerca, el Real Madrid se juega mucho más que tres puntos: necesita a su figura al 100%. Mbappé es duda, y el Bernabéu espera.

