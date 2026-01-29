Mbappé explota por la actitud del Real Madrid tras la derrota en Champions: "Merecemos estar en esta posición"

La histórica derrota del Real Madrid ante el Benfica por 4-2 que lo dejó fuera del Top 8 de la Champions League dejó mucha tela.

Aún con el resultado caliente, el que habló en los vestuarios fue Kylian Mbappé. El delantero francés, autor de un doblete contra el conjunto portugués, se mostró muy crítico tras la derrota del equipo.

"No tenemos ninguna continuidad en nuestro juego, no podemos estar jugando un día y al otro no, no somos un equipo campeón, merecemos estar en la posición que estamos", dijo Mbappe.

💣 BRUTAL AUTOCRÍTICA DE MBAPPÉ:



❌ "NO estamos teniendo CONTINUIDAD".



❌ "Eso NO es de EQUIPO CAMPEÓN". pic.twitter.com/1p7X9O9vFU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 28, 2026

Es que el Benfica mostró las carencias del Real Madrid y lo deja fuera del top 8, enviándolo a play-off y hasta el muy probable cruce entre ambos nuevamente en 32vos de final.

Mbappé, además, recalcó que el problema no se limita a fallos tácticos o individuales, sino a una actitud irregular que se ha repetido a lo largo de la temporada. Para el delantero, este tipo de altibajos es incompatible con las aspiraciones de un club que lucha por títulos importantes tanto en Europa como en España. A su juicio en la Champions League "cada detalle cuenta" y el equipo no mostró el nivel de intensiva y hambre de victoria que exige competir al más alto nivel.

"Se ha visto que el Benfica se jugaba la vida, no se ha visto que nosotros también nos jugáramos la vida y ese ha sido el problema del partido. Era un partido de Champions y nosotros no salimos a jugar un partido de Champions", criticó Mbappé sobre el juego de su equipo."Se ha visto que el Benfica se jugaba la vida, no se ha visto que nosotros también nos jugáramos la vida y ese ha sido el problema del partido. Era un partido de Champions y nosotros no salimos a jugar un partido de Champions", criticó Mbappé sobre el juego de su equipo", cerró el goleador del equipo merengue.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP