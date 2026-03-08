Kylian Mbappé formará parte de la delegación de Selección de fútbol de Francia que viajará a Estados Unidos durante la próxima ventana internacional de marzo. Según informó el diario L’Équipe, el delantero acompañará al plantel dirigido por Didier Deschamps para los amistosos frente a Selección de fútbol de Brasil el 26 de marzo y contra Selección de fútbol de Colombia el día 29.

Sin embargo, su presencia en la gira no garantiza que vaya a disputar minutos. El atacante arrastra un esguince en la rodilla que le ha impedido competir al máximo nivel en las últimas semanas, por lo que su participación en los encuentros todavía es una incógnita. En el entorno del futbolista priorizan su recuperación, especialmente con el calendario internacional que se aproxima.

La razón principal: compromisos comerciales

Más allá de lo estrictamente deportivo, la presencia del capitán francés responde en gran parte a cuestiones comerciales. Diversos patrocinadores, entre ellos Nike, tienen previstos eventos promocionales durante la gira estadounidense con el objetivo de potenciar la imagen de la selección y del propio jugador en el mercado norteamericano.

De acuerdo con medios franceses, cancelar estas actividades supondría pérdidas económicas significativas para las marcas involucradas. Por ese motivo, tanto el entorno del futbolista como la federación consideran importante que Mbappé forme parte del viaje, incluso si finalmente no participa en los partidos.

La lesión en la rodilla izquierda del delantero ha encendido algunas alarmas en Francia. A pocos meses del inicio de la próxima Copa del Mundo, cualquier contratiempo físico en su gran estrella genera inquietud. Por ahora, el tratamiento elegido es conservador y evita pasar por el quirófano, aunque el tiempo de recuperación exacto sigue siendo incierto.

Fuentes cercanas al jugador confirmaron que Mbappé continúa un plan de rehabilitación controlado por los servicios médicos, con la intención de evitar riesgos innecesarios.

Tanto el cuerpo técnico de Deschamps como el propio jugador tienen claro que el objetivo principal es llegar en plenitud al próximo Mundial. Mbappé, capitán y uno de los máximos goleadores históricos de Francia, es una pieza clave en el proyecto de la selección.

Por eso, si no está completamente recuperado, no será arriesgado durante el parón internacional. Su presencia en Estados Unidos podría limitarse a acompañar al grupo y cumplir compromisos institucionales, mientras continúa con su proceso de recuperación para volver a la competición en las mejores condiciones posibles.