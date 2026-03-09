¿Mbappé llegará a jugar la ida de octavos de la Champions League frente al Manchester City?

El Real Madrid continúa preparando el esperado cruce de Champions frente al Manchester City, pero lo hace con una noticia que genera preocupación en el cuerpo técnico. Kylian Mbappé no participó del entrenamiento grupal en la Ciudad Deportiva de Valdebebas y su presencia en el partido de ida quedó prácticamente descartada.

El delantero francés se reincorporó recientemente tras completar un tratamiento conservador en París por una molestia física. Sin embargo, este lunes solo realizó trabajos diferenciados sobre el césped, con ejercicios de carrera continua junto al preparador físico Sébastien Devillaz. La decisión del club apunta a evitar cualquier riesgo que pueda agravar su situación.

En el cuerpo técnico mantienen cierta cautela con los plazos de recuperación del atacante. Mbappé ha sido una de las piezas ofensivas más determinantes del equipo esta temporada, por lo que cualquier recaída podría comprometer su presencia en partidos clave del calendario. Por eso, en el club prefieren priorizar su recuperación total antes que arriesgarlo en un encuentro de alta exigencia.

🚨 It is very UNLIKELY for Kylian Mbappé to play against Manchester City. @COPE pic.twitter.com/nm1biliUOz — Madrid Xtra (@MadridXtra) March 9, 2026

Un regreso sin apuros

En el club blanco prefieren manejar la recuperación de Mbappé con cautela. La idea es que el delantero vuelva a sumar minutos de manera progresiva una vez que esté completamente recuperado.

Una de las alternativas que se barajan es que pueda reaparecer en el encuentro de liga frente al Elche CF, aunque esa posibilidad dependerá de su evolución en los próximos días. El gran objetivo del cuerpo técnico es que el francés llegue en condiciones al partido de vuelta frente al Manchester City, donde se definirá la eliminatoria.

Real Madrid Training Session | David S. Bustamante/GettyImages

Mbappé ha sido una pieza determinante en la temporada del Real Madrid, tanto por su capacidad goleadora como por su influencia en el juego ofensivo del equipo.

Con varias bajas sensibles y la incógnita en algunas posiciones, el Real Madrid se prepara para un desafío mayúsculo ante uno de los equipos más poderosos de Europa, en una serie que promete ser uno de los grandes atractivos de la Champions.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP