Mbappé no está conforme con el plan médico del Real Madrid sobre su recuperación

Kylian Mbappé atraviesa un momento de tensión con el Real Madrid. Según informa el diario Marca, el delantero no está satisfecho con la gestión médica del club, considerando que en más de tres meses no ha recibido una solución adecuada para su lesión de rodilla. Ante esto, viajó a Francia para consultar a un especialista externo, buscando una opinión más experta sobre su estado físico y la recuperación más eficaz.

Tras un período en el que siguió las indicaciones del cuerpo médico dirigido por Niko Mihic, Mbappé ha decidido que será él quien fije los tiempos de su rehabilitación. Durante estos meses, el francés había forzado su regreso para participar en partidos clave de LaLiga y Champions, lo que, según él, contribuyó al aumento de sus molestias y a una disminución de su rendimiento en cancha. El jugador ha decidido parar sin fecha de regreso definida, aunque apunta a estar disponible para el partido de vuelta de la Champions contra el Manchester City.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Kylian Mbappé is not happy with Real Madrid's medical team for how they have managed his knee issue for 3 months now.



The player has now traveled to France to work on his recovery.



— @marca pic.twitter.com/dZKqwasZqU — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 2, 2026

Impacto en el calendario del Real Madrid

La decisión de Mbappé implica que podría perder varios encuentros de LaLiga, incluidos los partidos frente al Getafe, el Celta de Vigo y el Elche, además de la ida de la Champions en el Santiago Bernabéu ante el City. Esta ausencia se suma a los compromisos que ya se perdió esta temporada, como ante el Albacete, la Real Sociedad, el Betis y el Atlético en la Supercopa. La gestión de su disponibilidad se ha convertido en un desafío para el club y su entrenador, quienes deberán acatar la decisión final del jugador.

La situación se ha visto complicada por mensajes contradictorios desde el cuerpo técnico. Tras el partido ante el Benfica, Álvaro Arbeloa señaló que Mbappé no jugó porque tenía “permiso del entrenador”, una respuesta que dejó dudas sobre la gestión interna del club respecto a su lesión. La postura del delantero deja en evidencia la necesidad de priorizar su salud, incluso frente a partidos decisivos.

CA Osasuna v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Además de la recuperación, Mbappé estará convocado con la selección francesa para la gira por Estados Unidos en marzo, un evento que cobra importancia también por contratos publicitarios. Esto genera presión adicional sobre su disponibilidad, pero refuerza la idea de que el jugador será quien decida cuándo regresar a la acción, dejando al Real Madrid y a su cuerpo técnico a la espera de su decisión final.

