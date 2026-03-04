Mbappé podría poner en pausa su temporada con el Real Madrid

La situación de Kylian Mbappé mantiene en vilo al Real Madrid. Aunque el parte médico oficial habla de un esguince en la rodilla izquierda, el cuadro sería más delicado de lo que se comunicó inicialmente. Existe riesgo de afectar el ligamento cruzado posterior si el jugador fuerza su regreso, un escenario que podría derivar en una lesión de larga duración.

La preocupación no es menor: el calendario entra en su tramo decisivo y el club se juega gran parte de la temporada en las próximas semanas. Sin embargo, desde el entorno del atacante entienden que acelerar los plazos sería imprudente y que cualquier recaída podría dejarlo fuera no solo de lo que resta del curso, sino también del próximo gran objetivo internacional.

CA Osasuna v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El Mundial, en el horizonte

A menos de cien días para la cita mundialista, Mbappé tiene claro que no puede asumir riesgos innecesarios. La posibilidad de perderse el torneo pesa más que cualquier partido de clubes. Por eso decidió viajar a Francia para consultar al especialista Bertrand Sonnery-Cotte, quien le recomendó detener la actividad competitiva de manera indefinida hasta estabilizar completamente la articulación.

El mensaje médico es contundente: reposo, fortalecimiento específico y evitar movimientos explosivos. No se contempla cirugía por ahora, pero sí un tratamiento conservador estricto que requiere tiempo y paciencia.

⚠️🇫🇷 Kylian Mbappé vendría jugando con una ROTURA PARCIAL DEL LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR de su rodilla izquierda.



🚑 Real Madrid quiere que jueguen en la vuelta vs City, pero el entorno cree que LLEGA JUSTO AL MUNDIAL y no quieren arriesgar a una LESIÓN MÁS GRAVE.



Vía… pic.twitter.com/i4ZvKHxSBr — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 4, 2026

La gestión del problema ha generado cierto malestar. Dentro del club existe la sensación de que el futbolista forzó más de la cuenta en enero, incluso participando en la final de la Supercopa ante el Barcelona pese a no estar al cien por ciento. Hoy, con dolor persistente e inestabilidad en la rodilla, el panorama cambió radicalmente.

En el cuerpo técnico confiaban en recuperarlo para la vuelta ante el Manchester City por la UEFA Champions League, siempre dependiendo del resultado de la ida. Sin embargo, el entorno del jugador no comparte esos plazos y considera que el riesgo es demasiado elevado.

El Madrid, que ya sintió su ausencia en la derrota ante el Getafe, sabe que lo necesita. Pero también entiende que la decisión final dependerá de la evolución clínica y del propio Mbappé. Si finalmente debe parar durante meses, el impacto deportivo sería enorme y el equipo afrontaría el cierre de la temporada sin su principal referencia ofensiva.

