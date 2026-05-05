Mbappé sale al paso de la polémica en el Real Madrid antes del Clásico

Mientras atraviesa la recuperación de la lesión física que lo marginó de la actividad deportiva en los últimos días, Kylian Mbappé volvió a quedar en el centro de la polémica tras la repercusión que generó su viaje a Cardeña con la actriz española Ester Expósito.

Desde el entorno del delantero buscaron apaciguar la controversia y, a través de un comunicado difundido por AFP, remarcaron que las críticas nacen de “una interpretación exagerada de los hechos” y subrayaron que el proceso de recuperación estuvo siempre controlado por los médicos y autorizado por el club.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Real Madrid fans have started an online petition to get Kylian Mbappé out of their club.



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Una recuperación bajo control

Mbappé regresó a Madrid el domingo, pocas horas antes del partido del Real Madrid ante Espanyol, y desde entonces retomó la rutina de trabajo en la ciudad deportiva; primero se entrenó con normalidad y luego realizó tareas en solitario en su día libre, con el objetivo de llegar en condiciones al Clásico del próximo fin de semana.

Sin embargo, puertas adentro de su entorno consideran que no se está valorando el compromiso diario del futbolista por recuperar la regularidad de su rendimiento. Según esa versión, el francés continúa enfocado en acelerar su puesta a punto para volver al ritmo competitivo en un momento delicado del calendario en LaLiga.

En las últimas semanas ya se habían advertido señales de desgaste interno y algunos episodios recientes expusieron cierto distanciamiento dentro del grupo y también entre parte del plantel y el cuerpo técnico. Aún así, más allá de la controversia, en la dirigencia no cambió la visión que tienen sobre el atacante francés y saben que también está expuesto a mayor repercusión que la del resto.

Real Betis V Real Madrid - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

En esa misma línea, Álvaro Arbeloa también se refirió al tema y sostuvo que cada futbolista administra su tiempo libre como cree conveniente, aunque recordó que la identidad del club se sostiene en el esfuerzo, el sacrificio y la constancia.

Mientras, Mbappé intenta enfocarse en lo inmediato, recuperarse a tiempo y volver en el partido que puede marcar el cierre de la temporada para el merengue.

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