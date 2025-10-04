La tabla general de LaLiga 2025/26 sugería que el duelo entre Real Madrid y Villarreal en la Jornada 8 sería equilibrado. Sin embargo, lo ocurrido en el Santiago Bernabéu contó una historia distinta, culminada con una brillante actuación de Kylian Mbappé, quien puso la cereza en el pastel.

El primer tiempo transcurrió sin grandes incidencias, con un empate a cero. No fue hasta la segunda mitad cuando Vinicius Jr. apareció en dos ocasiones para adelantar al Real Madrid. Sin embargo, al minuto 73, Georges Mikautadze recortó distancias para el Submarino Amarillo, dando esperanzas a su equipo.

El encuentro no terminó ahí, pues cerca de los 90 minutos, el delantero francés Kylian Mbappé selló el marcador definitivo, alcanzando nueve goles en ocho partidos esta temporada. Su tanto aseguró tres puntos cruciales para el Real Madrid, manteniendo la presión sobre su eterno rival.

El delantero francés anotó por quinto partido consecutivo en LaLiga.

Mbappé has scored for a FIFTH LALIGA game in a row 🇫🇷 pic.twitter.com/gqCWXxxGee — LALIGA English (@LaLigaEN) October 4, 2025

Con su gol de esta tarde frente al Villarreal, Kylian Mbappé alcanza los 14 tantos en diez partidos en la presente temporada. El delantero francés acumula cinco goles en dos encuentros de la Champions League y nueve en ocho jornadas de LaLiga.

14 goals in 10 games.



Scored in all but one game.



Mbappé. Can’t. Stop. Scoring 🔥 pic.twitter.com/5qMRjRUMA5 — B/R Football (@brfootball) October 4, 2025

El próximo partido del Real Madrid será el próximo 19 de octubre, cuando lo merengues visiten al Getafe en el Coliseum.

Esta será una oportunidad perfecta para que el goleador del conjunto blanco siga aumentando su cuenta personal.