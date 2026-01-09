Mbappé viaja a Arabia Saudí para unirse al Real Madrid en la previa de la final ante el Barcelona

El Real Madrid se impuso 1-2 al Atlético de Madrid en las semifinales de la Supercopa de España y se enfrentará este domingo al FC Barcelona por el primer título de la temporada en el fútbol español. Y, a diferencia de lo que pasó en el derbi, Kylian Mbappé podría participar en la gran final.

Xabi Alonso confirmó en la rueda de prensa posterior al partido que el delantero francés viajaría a Yeda para reunirse a la expedición madridista con el resto de sus compañeros.

"Está mucho mejor, las sensaciones son buenas y las sensaciones que tiene para jugar son las mismas que sus compañeros. Las posibilidades son las mismas para todos", dijo el técnico del Madrid.

Kylian Mbappé y Xabi Alonso | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

Mbappé llevaba con molestias en la rodilla desde mediados del mes de diciembre. En el último entrenamiento de 2025 se resintió y le diagnosticaron un esguince en la rodilla izquierda que le tendría de baja entre dos y tres semanas.

Por lo tanto, el francés no pudo participar en el primer partido del año que enfrentó al Real Madrid con el Betis el pasado domingo. Así mismo, fue baja contra el Atlético de Madrid y se esperaba que tampoco jugase la final del domingo. Sin embargo, Mbappé ha recortado los plazos de su recuperación, y ya viaja rumbo a Arabia Saudí.

A pesar de esta buena noticia, habrá que ver cuánto se decide arriesgar con el jugador. A esta hora, parece muy improbable que sea titular, pero podría tener minutos en función de cómo se desarrolle el partido.

Recordemos que Mbappé es el máximo goleador del Real Madrid en lo que llevamos de temporada. El francés ha marcado 29 goles en 24 partidos, unas cifras claramente superiores a las del resto de sus compañeros. Le siguen Jude Bellingham y Vinícius con cinco goles cada uno.

