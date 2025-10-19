Mbeumo anota el gol más rápido de la temporada 2025/2026 de la Premier League

El Liverpool y el Manchester United protagonizaron este 19 de octubre una nueva edición del Derbi del Noroeste de Inglaterra. Los Red Devils se fueron arriba en el marcador poco después del primer minuto gracias a una anotación del delantero camertunés Bryan Mbeumo.

La jugada comenzó cuando Virgil van Dijk despejó con un contundente cabezazo, impactando a Alexis Mac Allister en el proceso. Bruno Fernandes, atento, recuperó el balón cerca del círculo central y lo entregó con precisión a Amad Diallo por la banda derecha. Van Dijk, en su intento de replegarse, no pudo contener la explosiva carrera de Mbeumo, quien se adentró en el área. Amad conectó un pase perfectamente calibrado, y Mbeumo, con gran categoría, superó a Mamardashvili con un disparo de derecha.



De esta manera, Mbeumo consiguió el gol más rápido en la Premier League en la temporada 2025/2026.

What a start for Man Utd! 😮



Bryan Mbeumo gives them the lead with the quickest Premier League goal so far this season ⚡️#LIVMUN #BBCFootball pic.twitter.com/6JpCBDQ0R3 — BBC Sport (@BBCSport) October 19, 2025

Mbeumo, de 27 años, llegó esta temporada a Old Trafford procedente del Brentford por una cifra cercana a los 75 millones de euros. El potente delantero camerunés ha disputado las ocho jornadas de la primera división inglesa y suma un par de anotaciones y una asistencia.

De acuerdo con datos del periodista español Alexis Martín-Tamayo, el gol de Mbeumo es el más rápido que el Manchester United le ha anotado al Liverpool en toda la historia de la Premier League, superando un gol que Nicky Butt había convertido a pase de Eric Cantona en 1995.

LIV 0-1 MNU (2') - El gol de Mbeumo (a los 61 segundos) es el más madrugador de un equipo visitante en Anfield, en un partido de Premier League, desde el 27 de octubre de 2019 (Harry Kane, a los 47 segundos).



Es el gol más tempranero del United al Liverpool en la era Premier… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 19, 2025

El equipo de Rúben Amorim ha tenido un inicio irregular, pero en las últimas jornadas ha ganado algo de impulso con resultados positivos.

