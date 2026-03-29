''Me gusta mucho Madrid'', el guiño de Enzo Fernández a la escuadra merengue

"¿En qué ciudad me encantaría vivir? En Madrid, porque me gusta mucho Madrid. Es parecida a Buenos Aires". Una declaración que bien pudo pasar desapercibida, pero quien la dijo fue Enzo Fernández, quien, en las últimas semanas, ha sido vinculado como un posible refuerzo para el conjunto blanco.

🚨🗣️ Enzo Fernández: "Which City would I love to live in? Madrid, because I really like Madrid. It's similar to Buenos Aires." pic.twitter.com/AmV1tIkpkL — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 29, 2026

El futbolista en cuestión tiene 25 años de edad y está tasado en 90 millones de euros. Este es su pico más alto desde que debutó como futbolista profesional, y la razón por supuesto que tiene que ver, no solo con su gran presente, sino también con el espectacular mundial rendido hace cuatro años, en Qatar 2022.

Enzo Fernández: un jugador que mezcla jerarquía y talento

TOPSHOT-FBL-WC-2022-MATCH24-ARG-MEX | JUAN MABROMATA/GettyImages

Para brillar en el mundo del fútbol, las cualidades técnicas son un requisito fundamental. Sin embargo, no es lo único que hace falta para convertir cualquier sueño en realidad. También se necesita garra, entrega y pundonor. Disciplina táctica para plasmar, como corresponde, las indicaciones ordenadas por sus respectivos directores técnicos; ingenio y atrevimiento para alterar el libreto cuando no alcanza con el orden y la discplina, sino que también se requiere chispa de potrero y dotes de genio.

Enzo Fernández es de esos pocos jugadores que reúnen ambas características. Por eso no sorprende a nadie cuando, en su aún corta trayectoria, orquesta genialidades como lo hizo en el partido contra México, por ejemplo, en el pasado mundial de Qatar 2022, sentenciando la victoria para los argentinos, que, a la postre, terminarían convirtiéndose en campeones del mundo.

El que ahora Enzo Fernández salga a declararar que le gustaría vivir en Madrid, fortalece los rumores que lo colocan como uno de los principales fichajes de la escuadra merengue. Un verdadero reto que implicaría dejar la Premier League para enrolarse en uno de los clubes con mayor exigencia en el fútbol mundial.

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