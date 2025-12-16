Mejores porteros de la FIFA 2025: se revelan los ganadores en las categorías masculina y femenina

La estrella del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, ganó el premio The Best al portero masculino de la FIFA 2025, mientras que la estrella del Chelsea e Inglaterra, Hannah Hampton, recogió el premio femenino.

Donnarumma, quien comenzó 2025 con el Paris Saint-Germain antes de mudarse este verano al Etihad Stadium, disfrutó de un año repleto de títulos. El equipo de Luis Enrique consiguió otro título de la Ligue 1, pero el momento culminante llegó cuando Donnarumma ayudó a inspirar al equipo francés a alcanzar la gloria de la Champions League por primera vez.

El italiano se impuso en una terna super competitiva ante Alisson del Liverpool, Thibaut Courtois del Real Madrid, Emiliano Martínez del Aston Villa, Manuel Neuer del Bayern Munich, David Raya del Arsenal, Yann Sommer del Inter y Wojciech Szczęsny del Barcelona.

Gianluigi Donnarumma has been named The Best FIFA Men's Goalkeeper for 2025! 🏆



Congratulations, @donnarumma 🩵 pic.twitter.com/h2qa5bUq3W — Manchester City (@ManCity) December 16, 2025

“Es un gran honor ganar este prestigioso premio y quiero agradecer a todos los que votaron por mí”, reflexionó Donnarumma. “Me siento sumamente orgulloso de haber sido nombrado el mejor del mundo, por delante también de porteros tan maravillosos, a quienes respeto y admiro profundamente.

“Fue un año increíble, uno que permanecerá en mi memoria por mucho tiempo, y es conmovedor ser reconocido por mi papel en el éxito alcanzado durante ese período.

“Agradezco sinceramente este reconocimiento y espero lograr más éxitos con mi nuevo club, el Manchester City ”.

Hannah Hampton gana el premio a la mejor portera de la FIFA

Hannah Hampton is crowned #TheBest FIFA Women's Goalkeeper 2025! 🧤 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025

La corona del fútbol femenino la ocupó Hampton del Chelsea, ganadora conjunta del Guante de Oro de la WSL 2024-25 y heroína de la carrera de Inglaterra hacia la gloria de la Eurocopa 2025.

Hampton se robó el espectáculo con una actuación deslumbrante en la tanda de penaltis de la final, atajando dos goles para frustrar a España y escribir su nombre en la historia del fútbol.

“Muchas gracias a todos los que votaron”, dijo. “Lo agradezco mucho y significa mucho para mí.

Gracias a Sarina [Wiegman, seleccionadora de Inglaterra] y a Sonia [Bompastor, entrenadora del Chelsea] por creer en mí este año. Con el club y la selección, hemos logrado muchísimo y aún queda mucho por conseguir.

A la afición, tanto del club como de la selección, su apoyo es fundamental. Los escuchamos animar con fuerza y ​​orgullo cada partido, y eso nos motiva a seguir adelante y conseguir la victoria para todos ustedes. Así que, muchas gracias.

Hampton luchó contra la competencia de Ann-Katrin Berger de Gotham, Cata Coll de Barceola, Christiane Endler de OL Lyonnes, Anna Moorhouse de Orlando Pride, Chiamaka Nnadozie de Brighton y Phallon Tullis-Joyce de Manchester United.