¿Mensaje para Lamine Yamal? Las declaraciones de Gonçalo Ramos tras el triunfo del PSG sobre el FC Barcelona

El miércoles 1 de octubre del 2025, en la cancha del estadio Olímpico de Montjuic, el FC Barcelona recibió la visita del PSG, para el duelo correspondiente a la UEFA Champions League. El encuentro acabó en un emocionante triunfo de 2-1 en favor de los parisinos, con un gol de Gonçalo Ramos al minuto noventa.

Al término del encuentro, el futbolista portugués Gonçalo Ramos, que suma ya dos goles en sus últimos dos partidos por la UEFA Champions League, utilizó los micrófonos para lanzar una serie de declaraciones que algunos aficionados han tomado como indirecta para la estrella juvenil del FC Barcelona: Lamine Yamal.

🚨🗣️ Goncalo Ramos: "If you're the best team, you have to show it on the pitch, and not talk... We are the champions of Europe." pic.twitter.com/lcW1CY8iyC — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 1, 2025

También destacó el hecho de que la victoria se dio a pesar de que el PSG llegó a este compromiso con ausencias importantes, a causa de diversas lesiones. ''Los que jugaron hoy estuvieron geniales'', destacó el futbolista portugués, en zona mixta.''Sabemos que este año va a ser más difícil porque todos quieren jugar contra nosotros y ganarnos'', sentenció.

El próximo rival del FC Barcelona en la UEFA Champions League

El FC Barcelona había arrancado con el pie derecho su accionar en la UEFA Champions League 2025-2026. Vencieron 2-1 al Newcastle United, con doblete de Marcus Rashford, que justo el día de hoy puso el pase para el gol de Ferran Torres.

Sin embargo, la derrota sufrida el día de hoy los obliga a enmendar el camino en la fecha número tres, cuando se enfrenten al Olympiacos el martes 21 de octubre.

El próximo rival del PSG en la UEFA Champions League

El PSG, por otro lado, marcha con paso perfecto en la presente edición del torneo. Arrancó goleando 4-0 al Atalanta. Curiosamente, el delantero portugués Gonçalo Ramos también descontó de último minuto en dicho compromiso, aunque el escenario era completamente diferente.

En busca de sumar su tercera victoria de forma consecutiva, el PSG intentará vencer al Bayer Leverkusen, en duelo a disputarse también el martes 21 de octubre.