Mercado de fichajes: Cristiano Ronaldo apunta a su antiguo club; Nico Williams, Erling Haaland y más

El mercado de fichajes en Europa sigue generando movimientos y especulaciones en torno a varios de los clubes más importantes del continente. Equipos de la Premier League, LaLiga y otras ligas comienzan a perfilar sus estrategias de cara al próximo periodo de transferencias, ya sea para reforzar posiciones clave o para anticipar posibles salidas. Entre cláusulas millonarias, jóvenes talentos en ascenso y futbolistas consolidados que podrían cambiar de destino, los rumores empiezan a marcar el pulso de un verano que promete movimientos importantes en el fútbol internacional.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Manchester United estaría dispuesto a realizar una inversión histórica para fichar al extremo del Athletic Club, Nico Williams, activando la cláusula de rescisión de su contrato, estimada en alrededor de 114.5 millones de dólares.

El Liverpool ha identificado al lateral izquierdo del Newcastle United, Lewis Hall, como el sustituto ideal de Andy Robertson para el próximo verano. Sin embargo, el Arsenal y el Manchester City también siguen de cerca al defensor, cuyo valor se sitúa entre 86.2 y 92.8 millones de dólares.

El Atlético de Madrid mantiene interés en el extremo del Manchester City, Jérémy Doku, aunque solo contemplaría presentar una oferta cercana a los 68.8 millones de dólares, la misma cifra que pagó el club inglés cuando lo fichó procedente del Rennes en 2023.

Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | DeFodi Images/GettyImages

El Manchester United y el Tottenham Hotspur también compiten por el mediocampista del Anderlecht, Nathan De Cat. Con un valor estimado de 40.1 millones de dólares, el joven talento podría convertirse en un fichaje estratégico para alguno de los finalistas de la última Europa League.

En el Manchester City podrían producirse varias salidas importantes este verano. Pep Guardiola, Bernardo Silva y Rodri figuran entre los nombres que podrían abandonar el club, mientras que Erling Haaland tendría mayores probabilidades de permanecer para iniciar una nueva etapa bajo la dirección de un nuevo entrenador, que podría ser Enzo Maresca.

El Manchester United también ha recibido un impulso en su búsqueda de mediocampistas tras la reducción del precio de Éderson. El jugador del Atalanta ahora estaría valorado en aproximadamente 34.4 millones de dólares y es considerado como un posible reemplazo de Casemiro, aunque también interesa al Atlético de Madrid.

El joven francés del Strasbourg, Rayane Messi, podría incorporarse al Chelsea antes de lo previsto luego de impresionar durante su préstamo con el NEOM SC en la Saudi Pro League.

En el Liverpool existe incertidumbre sobre el futuro del defensor Joe Gomez y del mediocampista Curtis Jones, quienes llegarán a junio con solo un año restante en sus contratos.

El portero suplente del Liverpool, Giorgi Mamardashvili, también podría salir del club después de recibir contactos de varias instituciones. La posible renovación de contrato de Alisson ha dejado en duda el futuro del guardameta de Georgia.

El Arsenal ha mostrado interés en el delantero argentino del Bologna, Santiago Castro. El Juventus, el AC Milan, el Everton y el Flamengo también siguen de cerca al atacante de 21 años, valorado en unos 45.8 millones de dólares.

Ante el rendimiento irregular de Ollie Watkins durante la temporada, el Aston Villa estaría dispuesto a invertir 40.1 millones de dólares para fichar al delantero del Atlético de Madrid, Alexander Sørloth.

LaLiga

El joven Thiago Pitarch apenas comienza su trayectoria en el Real Madrid, pero ya ha despertado el interés de clubes de la Premier League. El Sunderland estaría evaluando presentar una oferta cercana a los 17.2 millones de dólares.

Las declaraciones de Joan Laporta sobre renegociar las condiciones de un posible fichaje definitivo de Marcus Rashford por el Barcelona han generado especulación sobre un aumento en el precio que exigiría el Manchester United, considerando que la valoración del delantero inglés ha crecido desde los 34.4 millones de dólares fijados el verano pasado.

En el Real Madrid también existe confianza en el futuro de Franco Mastantuono. A pesar de su reciente baja de forma, el técnico Álvaro Arbeloa habría dejado claro que cuenta con el joven argentino dentro de sus planes, incluso con el surgimiento de nuevos talentos en la cantera.

Real Madrid Training Session | Antonio Villalba/GettyImages

El Barcelona también estaría evaluando presentar una oferta por el delantero del Inter, Marcus Thuram, valorado en aproximadamente 68.7 millones de dólares.

En la búsqueda de un nuevo mediocampista ofensivo, el Real Madrid también podría considerar al joven talento griego del Genk, Konstantinos Karetsas. Otro nombre que podría aparecer en el radar del club merengue es el mediocampista del Inter, Davide Frattesi, quien habría sido ofrecido al equipo español para el próximo mercado.

El Sevilla se está moviendo en el mercado de cara a la nueva temporada. Tras llegar a acuerdos con Patrik Mercado, Juan Iglesias y Arouna Sangante, su nuevo objetivo es el centrocampista del Pisa, Marius Marin. (Sky Italia)

Otras ligas

Cristiano Ronaldo, ahora como uno de los accionistas minoritarios del Almería, habría recomendado al club español seguir de cerca al joven talento del Sporting CP, Flávio Gonçalves, de apenas 18 años.

El mexicano Hirving Lozano también habría asumido que su futuro está lejos del San Diego FC, por lo que planea abandonar el club de la MLS después de la próxima Copa del Mundo.

En el Mián, esperan que Luka Modric renueve su contrato y continúe jugando en la entidad rossonera. "Una cosa es segura: Luka ama al Milan, lo ama muchísimo, y el Milan también lo ama a él. Creo que será una decisión fácil para él. El contrato está ahí, si lo quiere, y tenemos un año de opción, pero tiene que tomar la decisión con total tranquilidad. Le encanta jugar en este equipo", dijo Igli Tare, director deportivo del club.

Finalmente, el Borussia Dortmund espera obtener ingresos cercanos a los 126 millones de dólares con las posibles ventas de Karim Adeyemi y Sehou Guirassy, dos atacantes que han sido vinculados con varios clubes de la Premier League.

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