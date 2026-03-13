Mercado de fichajes: Cristiano Ronaldo prepara su salida del Al Nassr; Osimhen, Rasmus Højlund y más

El mercado de fichajes continúa generando movimientos importantes en distintas ligas del mundo. En la Premier League, varios clubes analizan posibles salidas de jugadores y exploran refuerzos para el próximo verano. Al mismo tiempo, en LaLiga comienzan a surgir planes ambiciosos que incluyen delanteros de élite y operaciones millonarias. A esto se suman movimientos relevantes fuera de Europa que también podrían alterar el panorama del fútbol internacional. Entre negociaciones en marcha, intereses cruzados y decisiones pendientes, los rumores comienzan a dibujar un escenario lleno de cambios para la próxima ventana de transferencias.

Premier League

Joshua Zirkzee buscará salir definitivamente del Manchester United este verano, con la Serie A como el destino más probable para el delantero.

El Napoli intentará negociar una reducción en la opción de compra de 50.9 millones de dólares por Rasmus Højlund, actualmente cedido por el Manchester United. Sin embargo, la cláusula se volverá obligatoria si el equipo dirigido por Antonio Conte logra clasificar a la Champions League.

En defensa, el Manchester United también sigue de cerca al central del Nottingham Forest, Murillo, como posible respaldo para Lisandro Martínez.

El Paris Saint-Germain prepara una oferta por el mediocampista del Chelsea, Enzo Fernández, aunque el club inglés ha dejado claro que necesitaría al menos 173.5 millones de dólares para considerar su venta.

El Chelsea incluso analiza un cambio en el banquillo y tendría interés en contratar al entrenador del Aston Villa, Unai Emery. Para aceptar el proyecto, el técnico habría solicitado fichajes como el portero del Porto, Diogo Costa, el defensor del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, y el delantero del Galatasaray, Victor Osimhen.

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, ya se reunió con Schlotterbeck para intentar convencerlo de fichar por el club inglés este verano.

El Liverpool también intensifica su interés por el defensor de la Juventus, Pierre Kalulu, en una operación que también involucra el interés del Aston Villa, del Newcastle United, del Manchester United y del Tottenham Hotspur.

El defensor del Arsenal, Riccardo Calafiori, analiza su futuro en busca de más minutos, especialmente como central. El Chelsea estudia presentar una oferta sorpresa.

El Arsenal también podría reforzar su defensa con el jugador del RB Leipzig, Castello Lukeba, mientras el director deportivo Andrea Berta ha sostenido conversaciones recientes sobre una posible transferencia.

El Manchester City analiza al mediocampista del Atlético de Madrid, Pablo Barrios, como parte de la planificación ante una eventual ausencia de Rodri.

El mediocampista del West Ham United, Mateus Fernandes, ha despertado interés del Arsenal, del Manchester City y del Manchester United. El club londinense solo consideraría negociar por ofertas superiores a los 75.2 millones de dólares.

Anthony Gordon no estaría conforme en el Newcastle United y podría buscar una salida este verano. El Liverpool aparece como un posible destino, aunque el Arsenal también podría presentar una oferta.

La Juventus estudia fichar al lateral derecho del Tottenham Hotspur, Djed Spence.

El Arsenal busca reforzar el extremo y ya ha discutido una posible oferta por el jugador del Brentford, Kevin Schade.

Otro extremo que interesa al Arsenal es Anis Hadj Moussa, del Feyenoord, aunque el Newcastle United también sigue de cerca su situación.

El Aston Villa y el Chelsea intentarán aprovechar la irregular temporada del Tottenham Hotspur para fichar al mediocampista Lucas Bergvall.

LaLiga

El Real Madrid mantiene el sueño de fichar al delantero del Manchester City, Erling Haaland, para formar una dupla ofensiva junto a Kylian Mbappé.

Mientras tanto, el principal objetivo inmediato del club sería el delantero del Galatasaray, Victor Osimhen, por quien se espera una oferta superior a los 92.5 millones de dólares.

El Inter no considera intocable al defensor Alessandro Bastoni, jugador que también interesa al Barcelona.

El Atlético de Madrid analiza fichar al extremo del Manchester City, Jérémy Doku, quien tiene dudas sobre su rol actual en el equipo y no estaría convencido de renovar su contrato.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no quedó satisfecho con el rendimiento de Rodri en el reciente partido de Champions League y mantiene dudas sobre la posibilidad de fichar al mediocampista del Manchester City.

La Juventus también ha mostrado interés en el delantero del Barcelona, Robert Lewandowski, en caso de que el jugador decida salir del club este verano.

En el resto del mundo, Cristiano Ronaldo dejará al Al Nassr este verano para regresar al Sporting CP de Portugal. Para reemplazarlo, el club saudí ya habría iniciado conversaciones con el extremo del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, quien estaría interesado en cambiar de equipo.

Finalmente, el delantero del Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, también analiza una posible salida hacia Arabia Saudita, aunque todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro.

