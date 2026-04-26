Mercado de fichajes: dos grandes de la Premier League buscan a Endrick; Rashford, Anthony Gordon y más

En la Premier League, el Arsenal y el Manchester United compiten entre sí por concretar un fichaje que revolucionaría el fútbol inglés. En LaLiga, mientras tanto, el FC Barcelona estaría muy cerca de fichar a un refente del Manchester City.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Manchester United ha dado el primer paso para fichar al extremo del Newcastle United, Anthony Gordon, retando al Bayern Múnich a mejorar su oferta informal por el inglés. (Fuente: Fichajes)

Otro objetivo del Manchester United, el extremo del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, estaría disponible por 70 millones de dólares este verano. El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, también está presionando para cerrar el acuerdo. (Fuente: SportsBoom)

El Arsenal y el Manchester United también podrían disputarse el fichaje del delantero del Real Madrid, Endrick. Existe la creciente sensación de que el joven brasileño podría estar disponible este verano. (Fuente: Mark Brus)

El Liverpool fracasó en su intento de fichar al lateral derecho del Inter, Denzel Dumfries, en invierno. El entrenador Arne Slot sigue siendo un gran admirador del holandés y podría retomar el interés al final de la temporada. (Fuente: Fabrizio Romano)

Mientras tanto, el Liverpool continúa en la puja por el central del Bournemouth, Marcos Senesi. El Tottenham Hotspur se encuentra en negociaciones avanzadas, pero solo cerrará el acuerdo si permanece en la Premier League. (Fuente: CaughtOffside)

El Atalanta no ejercerá su opción de compra para fichar al centrocampista Yunus Musah del AC Milan este verano. El agente del centrocampista de la selección estadounidense espera llegar a un acuerdo con el West Ham United. (Fuente: Calciomercato)

Atalanta BC v Hellas Verona FC - Serie A | NurPhoto/GettyImages

El Paris Saint-Germain está dispuesto a ofrecer cerca de 117 millones de dólares para fichar al central del Arsenal, William Saliba. (Fuente: Fichajes)

El Arsenal se ha puesto en contacto con los representantes del lateral izquierdo del Sporting CP, Maxi Araújo, tras quedar impresionado por su actuación en los cuartos de final de la Champions League. (Fuente: Record)

Lucas Bergvall no tiene interés en dejar el Tottenham este verano si el club evita el descenso, a pesar del interés del Aston Villa y el Chelsea. (Fuente: Football Insider)

El Tottenham está considerando fichar al extremo del Manchester United, Marcus Rashford, quien se espera que regrese a Old Trafford cuando finalice su cesión con el Barcelona este verano. (Fuente: SPORT)

El Manchester City está considerando a Azzedine Ounahi, del Girona, como posible sustituto de Bernardo Silva. (Fuente: El Chiringuito)

El Chelsea compite con el Brentford, el Brighton & Hove Albion, el Leeds United y el Manchester City por el centrocampista del Genk, Konstantinos Karetsas. (Fuente: TEAMtalk)

LaLiga

El Real Madrid ha recibido una oferta de 53 millones de dólares del Tottenham por el joven centrocampista Franco Mastantuono, quien podría ser vendido este verano tras una temporada de debut poco destacada. (Fuente: Fichajes)

El portero de la Real Sociedad, Álex Remiro, espera fichar por el Barcelona este verano, pero su club actual trabaja para convencerlo de que se quede. (Fuente: El Nacional)

El deseo de Bernardo Silva de abandonar la Premier League tras su salida del Manchester City este verano ha supuesto un gran impulso para el Barcelona en la puja por su fichaje. (Fuente: Football Insider)

Manchester City v Southampton - Emirates FA Cup Semi Final | Alex Pantling - The FA/GettyImages

El Real Madrid pide 18 millones de dólares (15 millones de euros) por el centrocampista Dani Ceballos, cuyo sueño de regresar al Real Betis se ha visto frustrado por ese precio. (Fuente: AS)

El Barcelona ve en el centrocampista Julian Brandt, que dejará el Borussia Dortmund, una "opción de oro" este verano, pero tendrá que competir con el Aston Villa, el Newcastle y el Atlético de Madrid. (Fuente: Fussballdaten)

El delantero del Chelsea, João Pedro, se perfila como uno de los objetivos más codiciados entre los directivos del Barcelona. (Fuente: Fichajes)

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