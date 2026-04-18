Mercado de fichajes: el Arsenal le ganaría un interesante fichaje al Manchester United; Vinicius Jr., Olise y más

En la Premier League, las principales figuras del Tottenham aparecen como objetivos alcanzables de cara al próximo mercado de fichajes, ante la posibilidad de que el club descienda al finalizar esta tempotada. En LaLiga, el Real Madrid comienza a escuchar ofertas por elementos que antes consideraba intocables y en la MLS, el Inter Miami ya tendría en la mira a su próximo entrenador.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El centrocampista del Leeds United, Ao Tanaka, se une a la lista de posibles fichajes por parte del Manchester United. El jugador de 27 años está en busca de más minutos de juego y podría encontrarlos en Old Trafford como sustituto de Casemiro. (Fuente: TEAMtalk)

Elliot Anderson, centrocampista del Nottingham Forest, sigue siendo el principal objetivo del Manchester United, pero los Red Devils tienen competencia del Manchester City. El destino final del seleccionado inglés podría depender de qué club esté dispuesto a pagar la cifra récord que pide el Nottingham Forest. (Fuente: The Athletic)

El Manchester United también tiene en la mira al centrocampista del Atalanta, Éderson, pero el Arsenal es otro que está tras los pasos del brasileño, cuyo precio ronda en los 58,8 millones de dólares. (Fuente: The Athletic)

El Liverpool lidera la puja por el defensa del Bournemouth, Marcos Senesi, quien se espera que abandone el club una vez que quede libre este verano. Los Reds ven al argentino como la solución a su crisis en la defensiva, superando al Chelsea y al Manchester United por el momento. (Fuente: The i Paper)

Los Blues podrían optar por el central del Werder Bremen, Karim Coulibaly, quien despierta el interés del Chelsea, así como del Newcastle United, el Paris Saint-Germain y el Marsella. (Fuente: Bild)

El Liverpool está intensificando su interés en el centrocampista del Crystal Palace, Adam Wharton. El internacional inglés es visto como una mejora necesaria para Alexis Mac Allister tras el notable bajón de rendimiento del argentino esta temporada. (Fuente: TEAMtalk)

ACF Fiorentina v Crystal Palace FC - UEFA Conference League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | NurPhoto/GettyImages

El extremo del Manchester City, Savinho, podría forzar su propia salida del Etihad este verano, buscando minutos de juego en otro club. El Tottenham Hotspur sigue interesado en el brasileño tras intentar, sin éxito, ficharlo durante el verano. (Fuente: Football Insider)

Con el final de su etapa en el Liverpool cada vez más cerca, Andy Robertson ha mantenido conversaciones para regresar al Celtic en medio de la lucha del Tottenham por evitar el descenso. (Fuente: SportsBoom)

El Bayern Múnich valora mucho al delantero del Newcastle United, Anthony Gordon, y sigue en su lista de posibles fichajes para este verano. El club considera al jugador de 25 años una opción versátil en ataque que podría sustituir a Luis Díaz, Harry Kane o Michael Olise. (Fuente: Christian Falk)

LaLiga

El Real Madrid ya no considera intocables al centrocampista Jude Bellingham ni al extremo Vinicius Junior. Si se llega al precio adecuado —siguen circulando rumores de una posible oferta de 176,6 millones de dólares de Arabia Saudí por el extremo brasileño—, el club estudiará ofertas por ambos jugadores con el objetivo de completar la renovación de la plantilla este verano. (Fuente: Fichajes)

Siguiendo en busca de un sustituto a largo plazo para Robert Lewandowski, el Barcelona ha puesto sus ojos en el delantero del Atlético de Madrid, Alexander Sørloth. (Fuente: MARCA)

El principal objetivo de los catalanes sigue siendo su compañero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, pero los rojiblancos están centrados en retener al argentino en la capital española recompensándolo con un importante aumento de sueldo. (Fuente: MARCA)

Atletico De Madrid Training Session | Europa Press Sports/GettyImages

A pesar del interés del Real Madrid por el extremo Michael Olise, el francés es intocable en el Bayern Múnich. No hay ninguna posibilidad de que se traslade a Madrid la próxima temporada. (Fuente: Defensa Central)

El Barcelona y el Manchester United se preparan para intensificar las negociaciones por Marcus Rashford tras el final de la temporada. Los catalanes quieren retener al extremo, solo si consiguen otra cesión para evitar que se active su cláusula de compra de 35,2 millones de dólares. (Fuente: The Daily Mail)

El lateral del Bayer Leverkusen, Alejandro Grimaldo, desea regresar a España, lo que ha despertado el interés del Barcelona y del Atlético de Madrid. Además, de la Juventus y el AC Milan (Fuente: Fichajes)

MLS

El exentrenador del Barcelona, ​​Xavi, se perfila como el principal candidato del Inter Miami para sustituir a Javier Mascherano en el banquillo. (Fuente: SPORT)

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