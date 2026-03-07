Mercado de fichajes: el Arsenal podría dar salida a Ødegaard; Sandro Tonali, Nico Schlotterbeck y más

El mercado de fichajes vuelve a moverse con fuerza en las principales ligas de Europa. En la Premier League, varios clubes analizan movimientos estratégicos que podrían redefinir sus plantillas en los próximos meses. Mientras tanto, en LaLiga, las oficinas de los gigantes españoles trabajan entre renovaciones, posibles salidas y fichajes de alto impacto.

En la Premier League, el Manchester United está interesado en fichar al mediocampista del Chelsea, Andrey Santos. El Chelsea ya rechazó acercamientos durante el verano y se espera que mantenga una postura aún más firme este año.

El Newcastle United exigirá 100 millones de euros para dejar salir a Sandro Tonali, mediocampista que ha despertado interés del Arsenal, del Manchester United y del Real Madrid.

La Juventus busca fichar al mediocampista del Arsenal, Martin Ødegaard, este verano. Sin embargo, el deseo de Mikel Arteta de mantener a su capitán podría elevar el precio más allá de lo que el club italiano está dispuesto a pagar.

El Liverpool podría intensificar su intento por el lateral izquierdo del Inter, Federico Dimarco, también pretendido por el Arsenal, el Manchester United y el Real Madrid, especialmente si Andy Robertson abandona al Liverpool como agente libre al finalizar la temporada.

El mediocampista del Bayern Munich, Leon Goretzka, tiene como prioridad unirse al Arsenal este verano, convencido de que un cambio al Emirates Stadium podría beneficiar su carrera.

Otro mediocampista del Bayern Munich, el joven Aleksandar Pavlović, de 21 años, ha recibido un acercamiento del Chelsea. También hubo conversaciones informales con el Manchester City, aunque la prioridad del jugador es permanecer en su actual club.

El Chelsea prepara una oferta de 50 millones de euros para fichar al delantero del Palmeiras, Vitor Roque, operación que también beneficiaría económicamente al Barcelona.

El defensor del Tottenham Hotspur, Micky van de Ven, no está satisfecho en su club y busca aprovechar el interés del Barcelona y del Liverpool cuando finalice la temporada.

La Juventus espera que el Aston Villa ejecute la opción de compra permanente por el mediocampista Douglas Luiz al finalizar la campaña. Si el equipo dirigido por Unai Emery decide no avanzar con la operación, el club italiano escuchará otras ofertas.

Otro posible movimiento en la Juventus involucra al delantero Jonathan David, quien podría ser puesto en el mercado si Dušan Vlahović decide renovar su contrato. Ya hubo contactos con el Aston Villa, el Brighton & Hove Albion, el Everton, el Leeds United, el Manchester United, el Newcastle United, el Nottingham Forest, el Sunderland y el Tottenham.

El Leeds United y el West Ham United consideran fichar al delantero del AZ Alkmaar, Troy Parrott, exjugador del Tottenham.

En LaLiga, el Real Madrid estaría mucho más cerca de lo que parece de concretar el fichaje del mediocampista del Manchester City, Rodri.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, estaría dispuesto a romper la regla interna del club de no pagar más de 40 millones de euros por jugadores cercanos a los 30 años con tal de fichar a Rodri este verano. Si el jugador demuestra estar completamente recuperado físicamente en las últimas semanas de la temporada, el club presentará una oferta.

El Newcastle United también sigue de cerca a Frenkie de Jong y a Ferran Torres, ambos jugadores del Barcelona. Los dos podrían considerar una salida si el Barcelona logra fichar reemplazos durante el verano.

Entre las posibles incorporaciones del Barcelona aparece el defensor del Manchester City, Nathan Aké, futbolista que cuenta con la admiración del director deportivo Deco.

El Real Madrid ha vuelto a colocar al defensor del Liverpool, Ibrahima Konaté, como su principal objetivo para la próxima ventana de fichajes. El francés ya habría decidido salir del club inglés. Otro nombre que interesaba, el defensor del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, se acerca a renovar su contrato.

Finalmente, Andreas Christensen analizará todas las ofertas que reciba este verano antes de responder a la propuesta de renovación del Barcelona, que incluye una reducción considerable de salario durante las próximas dos temporadas. Su prioridad, por ahora, es continuar en el Camp Nou.

