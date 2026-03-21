Mercado de fichajes: el Arsenal prepara una oferta por Rashford; Erling Haaland, Sandro Tonali y más

En la Premier League, el Arsenal estaría al pendiente de una estrella del fútbol español, en caso de que su club actual decida no ficharlo de forma definitiva. En LaLiga, el FC Barcelona no claudica en sus intenciones de contratar al argentino Julián Álvarez, por lo que estarían dispuestos, incluso, en proponerles un trueque a la escuadra colchonera para hacerse de los servicios del campeón del mundo.

Estas y otras noticias sobre fichajes y rumores, en el artículo que leerás a continuación, originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Manchester United está interesado en el lateral izquierdo del Bayern de Múnich, Alphonso Davies. El gigante de la Bundesliga podría verse tentado a venderlo debido al historial de lesiones del internacional canadiense. (Fuente: Christian Falk)

El Manchester United también está interesado en el lateral izquierdo del Fulham, Antonee Robinson, pero, al igual que el Liverpool, otro pretendiente, los Red Devils tienen serias dudas sobre su precio, superior a los 40,1 millones de dólares Fuente: Mark Brus)

Mientras tanto, el Manchester United está en negociaciones avanzadas con el Newcastle United por el centrocampista Bruno Guimarães, pero el creciente interés del Real Madrid por el internacional brasileño podría poner fin a un posible traspaso a Old Trafford por valor de 92,3 millones de dólares (Fuente: Reuters)

FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Michelle Mercer/GettyImages

El Chelsea está tras los pasos de Elliot Anderson, del Nottingham Forest. Esto debido a la inestable situación que atraviesan con Enzo Fernández (Fuente: Fichajes)

Otro centrocampista del Chelsea, Andrey Santos, despierta el interés del Inter de Milán después de que altos directivos lo vieran en acción contra el Paris Saint-Germain en la Champions League. (Fuente: FC Inter News)

Erling Haaland podría salir del Manchester City en un futuro medianamente cercano. Entre los principales interesados figuran el Real Madrid y el Barcelona, aunque ambos clubes lo verían como un movimiento poco viable, al menos, para el próximo mercado de verano (Fuente: Marcos López)

El central del Brentford, Nathan Collins, interesa mucho al Manchester United. El Chelsea, el Liverpool y el Tottenham Hotspur también han seguido de cerca al defensa. (Fuente: TEAMtalk)

Ibrahima Konaté, del Liverpool, podría marcharse a Arabia Saudí este verano, si el Real Madrid o el Inter no presentan una oferta por el central al término de su contrato. (Fuente: Sports Boom)

El Aston Villa está listo para competir con el Chelsea por el central de la Lazio, Mario Gila, cuyo fichaje costaría más de 34,6 millones de dólares (Fuente: Defensa Central)

El West Ham United quiere fichar a Axel Disasi en compra definitiva este verano, pero se ha echado atrás ante el precio que pide el Chelsea por el central. Los Blues quieren recuperar la mayor parte posible de su inversión de 43,6 millones de dólares en el francés. (Fuente: Football Insider)

Si el Barcelona no ejerce su opción de compra para fichar a Marcus Rashford de forma definitiva, el Arsenal intentará fichar al jugador. El Chelsea y la Juventus también están interesados ​​en el elemento inglés. Sin embargo, el United ha dejado claro que no tiene intención de negociar los términos del acuerdo actual con el Barcelona. (Fuente: El Nacional)

El Newcastle United busca un nuevo delantero este verano y ha mostrado un gran interés en los jugadores del Chelsea, Liam Delap y Nicolas Jackson. (Fuente: TEAMtalk)

El centrocampista Sandro Tonali y el lateral derecho Tino Livramento podrían dejar al Newcastle. Ambos jugadores interesan al Arsenal. (Fuente: The i Paper)

LaLiga

Julián Álvarez no saldría del Atlético de Madrid este verano, por lo que las intenciones del Barcelona quedarían solo en eso, una buena intención por un buen jugador... no más. (Fuente: SPORT)

De igual manera, el conjunto culé no ha perdido la esperanza, e intentará convencer al Atlético de Madrid para que autorice un trueque por Álvarez, utilizando a Marc Casadó, Eric García o Ferran Torres. (Fuente: Fichajes)

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El Real Madrid ya ha descartado definitivamente los fichajes del centrocampista del Manchester City, Rodri, y del defensa del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, este verano. (Fuente: Látigo Serrano)

Schlotterbeck sigue siendo uno de los objetivos principales del Barcelona, ​​que busca alternativas a Alessandro Bastoni del Inter tras conocer que el fichaje del internacional italiano costaría más de 115,4 millones de dólares (Fuente: Estadio Deportivo)

El lateral derecho del Manchester United, Diogo Dalot, se perfila como uno de los principales objetivos del Real Madrid, que planea reemplazar a Dani Carvajal al final de la temporada. (Fuente: SPORT)

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