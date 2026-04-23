Mercado de fichajes: el Barcelona presenta una nueva oferta por Rashford; Mac Allister, Bardley Barcola y más

En la Premier League, el Chelsea se prepara para desprenderse del argentino Alejandro Garnacho. En LaLiga, mientras tanto, el FC Barcelona está dispuesto a gastar más de 100 millones de dólares por un delantero del Galatasaray.

Este artículo fue orginalmente publicado por SI FC

Premier League

El Liverpool está interesado en los extremos del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia. (Fuente: David Lynch)

También interesa al Liverpool, de cara a la salida de Mohamed Salah, el delantero del West Ham United, Jarrod Bowen. (Fuente: DaveOCKOP)

El centrocampista Alexis Mac Allister podría abandonar el Liverpool este verano. Los Reds están tentados a venderlo y creen que tanto el Atlético de Madrid como el Real Madrid podrían pagar una cantidad importante por él. (Fuente: Football Insider)

El Benfica ha convertido al extremo del Chelsea, Pedro Neto, en su principal objetivo para el mercado de verano, siempre y cuando José Mourinho siga siendo el entrenador. (Fuente: Si Phillips)

Mientras tanto, el Chelsea está listo para dejar ir a Alejandro Garnacho y se ha sumado a la puja por el extremo del Newcastle United, Anthony Gordon. Yan Diomande del RB Leipzig, Nico Williams del Athletic Club y Morgan Rogers del Aston Villa también son objetivos de los Blues. (Fuente: TEAMtalk)

John Stones dejará el Manchester City cuando finalice su contrato este verano. El anuncio oficial se realizará la próxima semana. (Fuente: The Athletic)

El Chelsea lidera la carrera por el centrocampista del Sunderland, Noah Sadiki, seguido por el Arsenal y el Manchester United. También interesa al Everton y al Tottenham Hotspur. (Fuente: The Journal)

TOPSHOT-FBL-ENG-PR-CHELSEA-SUNDERLAND | HENRY NICHOLLS/GettyImages

La Juventus ha reactivado su interés por el delantero del Manchester United, Joshua Zirkzee, y buscará convencerlo de regresar a la Serie A este verano. (Fuente: Calciomercato.it)

Sin embargo, las esperanzas de la Juve de fichar al portero del Liverpool, Alisson, se desvanecen ante la preocupación por sus elevadas exigencias salariales. (Fuente: Tuttosport)

Si no logran cerrar el fichaje de Alisson, la Juventus centrará su atención en James Trafford del Manchester City. (Fuente: TEAMtalk)

Xabi Alonso interesa al Chelsea como su próximo entrenador. El extécnico del Real Madrid ha solicitado el fichaje del central del Tottenham, Micky van de Ven, si se traslada a Stamford Bridge. (Fuente: Fichajes)

El Manchester City está dispuesto a desprenderse del delantero Omar Marmoush, objetivo del Barcelona, ​​por unos 59 millones de dólares. (Fuente: El Nacional)

El PSG ha hablado con el centrocampista del West Ham, Mateus Fernandes, sobre un posible traspaso este verano. (Fuente: Foot Mercato)

LaLiga

El Real Madrid está considerando ofrecer un nuevo contrato al centrocampista Aurélien Tchouaméni para evitar el interés del Manchester United. (Fuente: Ben Jacobs)

A pesar de no haber ejercido la opción de compra, el Barcelona está interesado en retener a Marcus Rashford y ha solicitado al Manchester United una segunda cesión. El inglés desea permanecer en el Camp Nou si es posible. (Fuente: The Mirror)

El Barcelona está dispuesto a pagar 117,5 millones de dólares por el delantero del Galatasaray, Victor Osimhen, pero se enfrenta a la necesidad de encontrar 35 millones de dólares adicionales (30 millones de euros) para satisfacer las exigencias del club turco. (Fuente: Fichajes)

Galatasaray v Natura Dunyasi Genclerbirligi - Turkish Cup | Anadolu/GettyImages

El defensa de la Atalanta, Honest Ahanor, cuenta con admiradores en toda Europa. El Real Madrid ha hablado con el joven de 18 años sobre un posible traspaso este verano, pero él prefiere esperar una oferta del Barcelona. (Fuente: El Nacional)

El Real Madrid está dispuesto a traspasar al central Raúl Asencio este verano, pero, con contrato hasta 2031, no tiene ningún deseo de marcharse. (Fuente: El Mundo)

El Barcelona ha considerado, pero finalmente ha rechazado, movimientos para Rafael Leão del AC Milan, Bernardo Silva del Man City y Pedro Neto del Chelsea. (Fuente: Mundo Deportivo)

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