El mercado no descansa y las grandes decisiones empiezan a tomar forma lejos de los reflectores. Hay defensas que provocan peleas entre gigantes, mediocampistas que deciden quedarse cuando parecía inevitable su salida y ofertas millonarias que pueden cambiar planes completos. Mientras la Premier League mueve fichas con precisión quirúrgica, LaLiga observa, evalúa y responde. Nada está cerrado, pero varias señales apuntan a un efecto dominó que podría sacudir a más de un club en las próximas semanas. Aquí están las claves.

Premier League

Crystal Palace v Aston Villa - Premier League | Sebastian Frej/GettyImages

La lucha por el fichaje del defensa del Crystal Palace, Marc Guéhi, se intensifica. El Arsenal se sumó al interés del Liverpool y el Manchester City, aunque los Gunners lo ven más como una opción para el mercado de verano. (The Athletic)

Pese al interés concreto del Real Madrid y el Bayern Múnich, el mediocampista del Liverpool, Dominik Szoboszlai, llegó a un acuerdo de palabra para renovar su contrato en Anfield. (CaughtOffside)

El Manchester United colocó al mediocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson, como prioridad en su lista, junto a Carlos Baleba, del Brighton. Cualquier refuerzo en esa zona se daría hasta el verano. (Fabrizio Romano)

Para reforzar su proyecto con el nuevo técnico Liam Rosenior, el Chelsea prepara una oferta de 150 millones de euros por el mediocampista del Barcelona, Fermín López, con quien ya había sido vinculado en verano. (Fichajes)

El Tottenham Hotspur y el Santos acordaron una cifra de 14 millones de libras por el lateral izquierdo brasileño Souza, quien ya había aceptado los términos personales con el club inglés. (TEAMtalk)

El joven escocés Keir McMeekin dejará el Hearts para incorporarse al Manchester City, tras superar las pruebas médicas y firmar con la academia del club. (Fabrizio Romano)

El Arsenal realizó consultas por Roméo Ritter, delantero de 17 años del Borussia Dortmund. El AC Milan también sigue al juvenil. (Florian Plettenberg)

El Aston Villa avanzó por el mediocampista del Atlético de Madrid, Conor Gallagher, y se sumó a la competencia con el Manchester United, el Tottenham y el Newcastle. (TEAMtalk)

El extremo del Liverpool, Federico Chiesa, interesa al West Ham y al Bournemouth, ambos con la intención de ficharlo a préstamo. (Indykaila)

El Newcastle no avanzará por Raheem Sterling, ya que no quiere asumir su alto salario. (Football Insider)

LaLiga

Real Madrid v Atletico Madrid: Spanish Super Cup | NurPhoto/GettyImages

El Real Madrid recibió la opción de fichar al central del Liverpool, Ibrahima Konaté, por 20 millones de euros, aunque no planea refuerzos en enero. (DefensaCentral)

El Barcelona analiza ceder a Marc Bernal hasta el final de la temporada 2025-26 para que sume minutos. (SPORT)

No existe contacto oficial entre el Chelsea y Vinicius Junior. El jugador sigue enfocado en renovar con el Real Madrid. (ESPN)

La Juventus considera a Thiago Almada, del Atlético de Madrid, como alternativa a Federico Chiesa, con una posible cesión. (Calciomercato)

El Barcelona se inclina por activar la opción de compra de Marcus Rashford por 30 millones de euros tras su buen rendimiento. (SPORT)

El Sevilla busca refuerzos y muestra interés en el lateral del Everton, Nathan Patterson. (Lyall Thomas)

Vinicius Junior ya no considera Arabia Saudita como destino y solo saldría del Real Madrid rumbo a otro grande de Europa. (ESPN)

