Mercado de fichajes: el Chelsea prepara una oferta por 3 jugadores del Barcelona; Salah, Dominik Szoboszlai y más

En la Premier League, los gigantes ingleses analizan refuerzos estratégicos mientras también evalúan posibles salidas que podrían cambiar el rumbo de sus proyectos deportivos. En LaLiga, los clubes siguen atentos a oportunidades millonarias y a operaciones que podrían redefinir sus plantillas. Entre ofensivas económicas de gran escala, objetivos prioritarios y situaciones contractuales delicadas, los rumores comienzan a perfilar un verano lleno de decisiones clave.

Premier League

En la Premier League, el Arsenal intentará fichar al extremo del Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, al finalizar la temporada.

Otro jugador que aparece en el radar del Arsenal es el mediocampista del Newcastle United, Sandro Tonali. El club londinense recibió recientemente al agente del futbolista durante su victoria frente al Brighton & Hove Albion.

En contraste, el Arsenal podría ver salir a Myles Lewis-Skelly. El joven futbolista está frustrado por la falta de minutos y una cesión se perfila como la opción más probable.

El Liverpool intentó fichar a los extremos del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola y Désiré Doué, pero ambas aproximaciones fueron rechazadas, por lo que el extremo del RB Leipzig, Yan Diomande, surge como una de las principales alternativas para reforzar el ataque.

Aunque el Liverpool busca sumar un nuevo extremo, el club no planea una renovación total de su línea ofensiva. Solo contemplaría una salida importante. Si Mohamed Salah decide abandonar al Liverpool, el club bloqueará cualquier oferta por Cody Gakpo.

El Chelsea analiza la posibilidad de fichar al delantero del Al Hilal, Darwin Núñez, quien tendría que aceptar una reducción salarial considerable para regresar a la Premier League.

Al mismo tiempo, el Chelsea prepara una oferta de 100 millones de euros por el delantero del Inter, Lautaro Martínez.

El Manchester United ha incluido al extremo del Bournemouth, Marcus Tavernier, en su lista de objetivos para el verano, junto con Morgan Gibbs-White, del Nottingham Forest, y Yan Diomande, del RB Leipzig.

No existen negociaciones para renovar el contrato entre el Manchester City y Bernardo Silva, por lo que el mediocampista podría salir como agente libre al finalizar la temporada.

El Bayern Munich no está dispuesto a pagar los 70 millones de euros que exige el Brentford por el extremo Kevin Schade, jugador que también interesa al Chelsea y al Tottenham Hotspur.

El Chelsea también analiza fichar al lateral izquierdo del West Ham United, El Hadji Malick Diouf.

Por su parte, el delantero del RB Leipzig, Rômulo Cardoso, de 24 años, se perfila como objetivo tanto del Aston Villa como del Fulham.

LaLiga

En LaLiga, el Barcelona buscará fichar al mediocampista del Manchester City, Phil Foden, al finalizar la temporada, momento en el que su contrato entrará en su último año.

Vinicius Junior ha recomendado al Real Madrid fichar al mediocampista del Liverpool, Dominik Szoboszlai, al considerar que el internacional húngaro sería un refuerzo ideal para el club.

El Barcelona se prepara para recibir una oferta cercana a los 250 millones de euros por parte del Chelsea por tres jugadores: el lateral derecho Jules Koundé, el mediocampista ofensivo Dani Olmo y el extremo izquierdo Raphinha.

El Inter también busca portero y ha identificado al guardameta del Real Madrid, Andriy Lunin, como una posible opción.

Finalmente, el Real Madrid estaría dispuesto a escuchar ofertas por el mediocampista Eduardo Camavinga este verano tras no quedar completamente satisfecho con su rendimiento. El Inter también sigue de cerca la situación del jugador.

