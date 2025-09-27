Aunque la semana llega a su fin, el mercado de fichajes no entiende de pausas. Los principales clubes europeos continúan trabajando en la planificación de sus plantillas en vistas a una temporada que se perfila como una de las más exigentes de los últimos años, con el calendario cargado de compromisos de liga, Champions y copas nacionales. Entre renovaciones estratégicas, negociaciones que se reactivan y movimientos inesperados, los rumores vuelven a tomar fuerza en este viernes 26 de septiembre de 2025.

Los focos se reparten entre la Premier League, donde el Liverpool busca soluciones urgentes para su defensa y el Manchester City blinda a sus figuras, y LaLiga, que sigue marcada por la incertidumbre en torno a jóvenes promesas y la pugna de los gigantes españoles por fichajes de talla mundial.

Premier League

West Ham United v Crystal Palace - Premier League | Sebastian Frej/GettyImages

El gran protagonista en Inglaterra es el Liverpool, que tras la grave lesión de Giovanni Leoni necesita reforzar su zaga de manera inmediata. El club planea retomar la operación por Marc Guéhi, central del Crystal Palace, a quien pretendía fichar gratis el próximo verano. Sin embargo, el jugador guarda cierto resentimiento hacia los Reds por la caída de su fichaje en agosto, y ahora apunta con más fuerza al Real Madrid, que se ha sumado a la carrera por hacerse con sus servicios.

Mientras tanto, en la otra orilla de Manchester, el City sigue trabajando en consolidar su proyecto a largo plazo. Además de asegurar la continuidad de Phil Foden, pieza clave en la ofensiva de Pep Guardiola, la directiva está en conversaciones para renovar a futbolistas fundamentales en la estructura defensiva y del mediocampo como Rodri, John Stones y Joško Gvardiol, garantizando estabilidad para el futuro inmediato.

LaLiga

Real Madrid CF v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

En España, el mercado se mueve al ritmo de las decisiones del Real Madrid y el Barcelona. El primero sigue sin resolver el futuro de Endrick, que tras no tener minutos en los planes de Xabi Alonso podría salir cedido en enero. El Newcastle ha mostrado interés en acoger al joven brasileño en la Premier League, lo que le permitiría ganar experiencia en un contexto competitivo.

Además, el Real Madrid se plantea dar un golpe de efecto en el próximo mercado de verano uniéndose al Barça en la carrera por Harry Kane. El delantero del Bayern de Múnich podría salir de Alemania en busca de un nuevo reto, y clubes como Chelsea, Manchester United y Tottenham también estarían atentos a la situación.

El capítulo de rumores incluye además un nuevo movimiento desde Francia: el PSG estaría dispuesto a ofrecer 45 millones de euros por Marcus Rashford, en un intento de adelantarse al Barça, que tiene una opción de compra cercana a los 30 millones. El fichaje del internacional inglés podría convertirse en una de las operaciones más sonadas del año.

Finalmente, se abre un frente en Sudamérica: tanto el Barcelona como el Chelsea han puesto sus ojos en Ian Subiabre, extremo de 18 años de River Plate que se niega a ampliar su contrato, vigente hasta diciembre de 2026. Su proyección lo convierte en una de las joyas más codiciadas del mercado.