Mercado de fichajes: el gran cambio de Lamine Yamal en el Barcelona; Güler, Mohamed Salah y más

En la Premier League, el Manchester City estaría cerca de renovar a un jugador que muchos daban fuera del equipo. Mientras tanto, en LaLiga, el Real Madrid buscaría fichar a un extremo de la Juventus a través de una serie de intercambios.

Este artículo fue previamente publicado por SI FC

Premier League

Mohamed Salah ha dado luz verde a su fichaje por el Fenerbahçe turco, que le ha ofrecido un salario anual de 23,5 millones de dólares, una cifra ligeramente inferior a la que percibirá en el Liverpool. (Fuente: A Spor)

Rafael Leão podría dejar el AC Milan por un precio muy asequible este verano. El Al Hilal está interesado en el extremo, pero este desea fichar por un equipo de la Premier League, donde tanto el Chelsea como el Manchester United están considerando ofertas. (Fuente: Corriere dello Sport)

El Chelsea también se ha unido al Manchester United en la puja por el centrocampista del Bournemouth, Alex Scott, quien, al parecer, está en la mira del Tottenham Hotspur, el equipo del que era hincha de niño. (Fuente: SportsBoom)

Xabi Alonso quiere que el Chelsea fiche al centrocampista del Real Madrid, Arda Güler, quien se ha visto afectado por las tensiones extradeportivas en Madrid. La oportunidad de reencontrarse con Alonso, principal candidato para el puesto de entrenador del Chelsea, le resulta atractiva. (Fuente: Fichajes)

El Liverpool se muestra reacio a confiar en Giorgi Mamardashvili si el portero Alisson se marcha a la Juventus y está dispuesto a fichar a Lucas Chevalier del Paris Saint-Germain como reemplazo. (Fuente: TuttoJuve)

Rodri está cada vez más cerca de firmar un nuevo contrato con el Manchester City, sin haber recibido aún ninguna oferta formal del Real Madrid. (Fuente: Matteo Moretto)

Manchester City v Arsenal - Premier League | Copa/GettyImages

El Bayern Múnich ha llegado a un acuerdo con el extremo del Newcastle United, Anthony Gordon, pero se enfrenta a una dura batalla para alcanzar el precio que piden las Urracas, superior a los 100 millones de dólares, cantidad que confían en recibir al final de una puja por el fichaje en la que también participará el Arsenal. (Fuente: talkSPORT)

El centrocampista del Sporting CP, Morten Hjulmand, es el protagonista de una disputa por su fichaje entre el Arsenal y el Manchester United. (Fuente: CaughtOffside)

El Aston Villa se ha colocado a la cabeza de la puja por el extremo de la Roma, Matías Soulé, por delante del Arsenal y el Liverpool. (Fuente: SportsBoom)

El imponente delantero del Metz, Pape Moussa Fall, de 21 años, interesa al Brentford, al Crystal Palace, al Fulham y al West Ham United tras su destacada actuación cedido en Bélgica. (Fuente: TEAMtalk)

El Manchester United está dispuesto a ofrecer 59 millones de dólares para fichar al central del AC Milan, Strahinja Pavlović. (Fuente: Corriere dello Sport)

LaLiga

El Barcelona está dispuesto a cambiar por completo su prioridad en el mercado de fichajes y abandonar la búsqueda de un nuevo delantero. En cambio, Lamine Yamal asumirá un rol central en el ataque y el dinero se utilizará para fichar a un nuevo extremo derecho. (Fuente: El Nacional)

Sin embargo, es poco probable que ese nuevo extremo sea Ez Abde del Real Betis. El Barcelona había fijado un límite de 35 millones de dólares para el jugador de 24 años, pero el interés de clubes rivales como el Aston Villa y el Newcastle ha elevado su precio por encima de sus posibilidades. (Fuente: SPORT)

El Real Madrid busca a su propio extremo estrella y está preparando un intercambio para intentar convencer a la Juventus de que venda a Kenan Yıldız. Brahim Díaz y Gonzalo García son los jugadores que se han ofrecido al club de la Serie A. (Fuente: Fichajes)

US Lecce v Juventus FC - Serie A | Filippo Alfero - Juventus FC/GettyImages

El Galatasaray ha identificado al central del Real Madrid, Antonio Rüdiger, como su alternativa preferida si no logra convencer al Liverpool de que venda a Virgil van Dijk. (Fuente: Habertürk)

Robert Lewandowski está cerca de decidir su salida del Barcelona este verano. El Chicago Fire y el Porto han presentado ofertas, pero el veterano delantero se inclina por aceptar un traspaso a Arabia Saudí. (Fuente: Meczyki)

Endrick regresará al Real Madrid tras finalizar su cesión en el Lyon y se espera que comience su regreso a España el próximo lunes. Espera utilizar las instalaciones de entrenamiento del Madrid para mantenerse en forma antes del Mundial, pero permanecerá apartado del primer equipo de Álvaro Arbeloa hasta el inicio de la pretemporada. (Fuente: Globo Esporte)

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