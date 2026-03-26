Mercado de fichajes: el Inter Miami buscaría a Salah; Vinicius Junior, Enzo Fernández y más

En la Premier League se hablan más de salidas mediáticas que de llegas importantes. Jugadores como Salah, Enzo Fernández y Casemiro estarían dispuestos a dejar Inglaterra en el próximo verano. Algunos incluso ya lo tienen decidido. En LaLiga, por otro lado, ocurre lo contrario. Elementos como Alessandro Bastoni o el 'Cuti' Romero podrían llegar a equipos que buscan liderar las competenicas europeas con las mejores estrellas.

Este artículo fue publicado originalmente por SI FC

Premier League

El Al Ittihad, equipo de Arabia Saudí, está dispuesto a pagar 231,9 millones de dólares para fichar este verano al centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández, (Fuente: Fichajes)

Mientras tanto, el centrocampista del Manchester United, Casemiro, también ha llamado la atención del Al Ittihad. (Fuente: ESPN)

El Inter Miami de Lionel Messi prepara una oferta por Mohamed Salah, quien se prepara para dejar al Liverpool este verano. (Fuente: The Independent)

Un traspaso a la MLS no le atrae demasiado a Salah, quien también está siendo considerado por el Barcelona y el Paris Saint-Germain. En cuanto a posibles sustitutos del egipcio, el Liverpool sigue de cerca a Anthony Gordon del Newcastle United y a Jarrod Bowen del West Ham United, además de elementos europeos como Yan Diomande, Michael Olise, Nico Williams, Bradley Barcola y Désiré Doué. (Fuente: Flashscore)

Newcastle United v Sunderland - Premier League | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Salah aún no ha hablado con ningún club de Arabia Saudí, pero se espera que pronto firme un contrato de dos años con un salario anual de 116 millones de dólares. Es el principal objetivo del Al Ittihad para este verano. (Fuente: winwin)

El Arsenal, el Liverpool y el Manchester United se preparan para competir por el fichaje del central del RB Leipzig, Castello Lukeba. (Fuente: Sport Witness)

El centrocampista del Real Madrid, Eduardo Camavinga, ha sido ofrecido al Arsenal, pero los Gunners aún no están convencidos de concretar la venta. (Fuente: Mark Brus)

Mientras tanto, el Arsenal ha presentado una oferta para fichar al centrocampista del PSG, Senny Mayulu. El joven de 19 años, autor de un gol en la final de la Champions League de la temporada pasada, se encuentra en los últimos 18 meses de su contrato. (Fuente: Media Foot)

Bruno Fernandes está considerando seriamente dejar el Manchester United este verano. Morgan Gibbs-White, del Nottingham Forest, es visto como un posible reemplazo en Old Trafford. (Fuente: talkSPORT)

El Chelsea está preparando una oferta de 44,1 millones de dólares, para fichar al delantero del Nantes, Matthis Abline, y al defensa central Tylel Tati. (Fuente: But! Football Club)

La generosa oferta del Aston Villa al agente libre Marcos Senesi les ha permitido superar a la Juventus y al Borussia Dortmund en la puja por el defensa del Bournemouth. (Fuente: Corriere dello Sport)

A medida que se acerca el final de su cesión, el Everton ha decidido que está dispuesto a pagar 26,8 millones de dólares para fichar definitivamente a Jack Grealish del Manchester City. (Fuente: The i Paper)

El Liverpool podría vender al portero Alisson este verano y está dispuesto a rechazar ofertas por su suplente, Giorgi Mamardashvili, hasta que se resuelva la incertidumbre sobre el futuro del brasileño. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

Directivos saudíes se reunieron recientemente con el agente del extremo del Real Madrid, Vinicius Junior, quien está dispuesto a salir del equipo este verano si no se cumplen sus exigencias contractuales. (Fuente: Sacha Tavolieri)

El central del Inter, Alessandro Bastoni, está muy interesado en fichar por el Barcelona este verano. (Fuente: El Nacional)

AC Milan v FC Internazionale - Serie A Enilive | NurPhoto/GettyImages

Por otro lado, la prioridad de Bastoni es firmar un nuevo contrato con el Inter, que ni siquiera consideraría una venta por menos de 81,2 millones de dólares (Fuente: FCInterNews)

El Barcelona se prepara para renovar su defensa, pero no tiene prisa por desprenderse de Ronald Araujo, a pesar del creciente interés del Liverpool. (Fuente: SPORT)

Directivos del Real Madrid planean fichar al central del Tottenham, Cristian Romero, ante la incertidumbre sobre el futuro de Raúl Asencio. (Fuente: Defensa Central)

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