Mercado de fichajes: el Liverpool busca un plan B si llega Semenyo; Vinicius Jr, Bradley Barcola y más

Ya pasó Navidad pero eso no implica que el mercado no siga en movimiento, con muchas de las piezas clave que ya están sobre la mesa.



En la Premier League, los grandes afinan la puntería ante posibles salidas inesperadas y oportunidades que no estaban en el radar hace semanas. En LaLiga, los focos apuntan a decisiones que podrían sacudir proyectos completos, con nombres pesados y jóvenes que generan consenso. Nada está cerrado, pero las señales son claras: se vienen movimientos estratégicos que pueden cambiar el tablero europeo más pronto de lo esperado.

Premier League

Ante la inminente llegada de Antoine Semenyo al Manchester City, el Liverpool ha vuelto a centrar su atención en el extremo del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola. La operación no sería sencilla, ya que el PSG no tiene intención de debilitarse a mitad de temporada y el jugador también es seguido por el Manchester United. (CaughtOffside)

Como opción más económica, el Liverpool valora al delantero del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, por quien se ha fijado un precio cercano a los 20 millones de libras. (Anfield Index)

El Manchester United ya tuvo contacto con el RB Leipzig por el atacante Yan Diomande, uno de los jugadores más pretendidos del momento. El Real Madrid figura entre los clubes interesados. (Indykaila)

El AC Milan podría perder al joven lateral izquierdo Davide Bartesaghi, señalado como heredero natural de Theo Hernández. El Arsenal sigue de cerca al defensor de 19 años y 1.93 metros de estatura. (Gazzetta dello Sport)

El Manchester City canceló anticipadamente la cesión de Claudio Echeverri en el Bayer Leverkusen para enviarlo a préstamo al Girona. El jugador esperaba regresar a Argentina. (Fabrizio Romano)

Raheem Sterling podría salir del Chelsea en enero. El Newcastle aparece como posible destino mediante un préstamo con opción de compra cercana a los 25 millones de euros. (Fichajes)

El RB Leipzig estaría dispuesto a dejar salir al defensa central El Chadaille Bitshiabu, de 20 años, seguido por el Leeds United. (TEAMtalk)

El Manchester United no tomará una decisión sobre el futuro de Joshua Zirkzee, pretendido por la Roma, hasta después de la Copa Africana de Naciones. (ESPN)

El joven Saïd Remadnia, de 16 años y habitual en el equipo Sub-19 del Marsella, está en negociaciones avanzadas con el Chelsea. (Africa Foot)

LaLiga

Los representantes de Vinicius Jr. habrían ofrecido al jugador a cuatro clubes: el Arsenal, el Manchester United, el Bayern Múnich y el PSG. (DefensaCentral)

Atlético de Madrid y Barcelona siguen de cerca al defensor del Bournemouth, Marcos Senesi. (TEAMtalk)

El Real Madrid analiza a tres jugadores del RB Leipzig: Castello Lukeba, Antonio Nusa y Rômulo Cardoso, pensando más en el verano que en el invierno. (DefensaCentral)

El Barcelona considera a Roony Bardghji una pieza importante como relevo de Lamine Yamal y ha rechazado ofertas de hasta 10 millones de euros de clubes de la Premier League. (El Nacional)

El fichaje de Angelo Stiller por parte del Bayer Leverkusen, a pedido de Xabi Alonso, dependerá de la salida de Dani Ceballos. (DefensaCentral)

