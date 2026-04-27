Mercado de fichajes: el Liverpool busca un sorprendente reemplazo para Salah; Enzo Fernández, Bradley Barcola y más

En la Premier League, el Manchester City busca fichar a un delantero estrella del PSG. En LaLiga, mientras tanto, el Real Madrid estaría dispuesto a ofrecer una cifra record en el club para contratar al campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, Enzo Fernández.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El AC Milan aceptaría una oferta de tan solo 58,6 millones de dólares por el delantero estrella Rafael Leão, quien se ha convertido en uno de los principales objetivos del Manchester United. (Fuente: Calciomercato)

Para ayudar a financiar la llegada de Leão, el Manchester United quiere deshacerse de Marcus Rashford antes de que el ya elevado salario del jugador cedido por el Barcelona se dispare en caso de clasificarse para la Champions League. (Fuente: Football Insider)

El Manchester City está dispuesto a desembolsar hasta 117,1 millones de dólares por el delantero estrella del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola. Los vigentes campeones de Europa no descartan un posible acuerdo si el precio es el adecuado. (Fuente: Fichajes)

El Manchester United y el Newcastle United compiten por el fichaje del lateral del Borussia Dortmund, Julian Ryerson. El especialista en jugadas a balón parado está valorado entre 41 y 46,8 millones de dólares. (Fuente: Ekrem Konur)

La búsqueda del Liverpool de un sustituto para Mohamed Salah los ha llevado al sorprendente destino de Ez Abde, del Real Betis. El ex extremo del Barcelona está valorado en unos modestos 70,3 millones de dólares. (Fuente: Fichajes)

Yan Diomande, del RB Leipzig, es otro objetivo del Liverpool, que ya se ha reunido con los agentes del prodigioso delantero. El PSG también está interesado, pero el Leipzig se mantiene firme en su valoración de 117,1 millones de dólares. (Fuente: BILD)

RB Leipzig vs Union Berlin - 1.Bundesliga | NurPhoto/GettyImages

El Manchester United no tendrá un camino directo hacia la estrella del Atalanta, Éderson. El talentoso mediocampista defensivo también está en la mira del Arsenal. (Fuente: Ben Jacobs)

Nicolas Jackson no acumuló el número de partidos necesarios para activar automáticamente su permanencia en el Bayern Múnich, y el campeón de la Bundesliga no tiene intención de pagar al Chelsea la cláusula de rescisión de 76,1 millones de dólares. (Fuente: ZDF)

Se espera que el interés del Liverpool por Randal Kolo Muani, cedido por el Tottenham Hotspur, no prospere. Se prevé que el delantero francés regrese a su club de origen, el PSG, antes de unirse a otro equipo europeo. (Fuente: Football Insider)

En caso de que los Spurs eviten el descenso, planean reemplazar a Kolo Muani con el delantero del Manchester City, Savinho. Se está preparando una oferta en torno a los 29,3 millones de dólares. (Fuente: Fichajes)

El Barcelona está considerando una oferta por el defensa del Manchester City, John Stones. (Fuente: Fichajes)

LaLiga

El Real Madrid está dispuesto a convertir a Enzo Fernández en el jugador más caro (antes de variables) de la historia del club, con una oferta de 140,5 millones de dólares por el talentoso centrocampista del Chelsea. (Fuente: Fichajes)

Ante el creciente interés del Barcelona, ​​al Real Madrid se le ha ofrecido la posibilidad de fichar a Bernardo Silva como agente libre procedente del Manchester City. (Fuente: AS)

El Bayern Múnich está dispuesto a unirse al Barcelona en la puja por el fichaje del delantero de la Juventus, Dušan Vlahović, este verano. (Fuente: Nicolò Schira)

AC Milan v Juventus FC - Serie A | Daniele Badolato - Juventus FC/GettyImages

Mientras Rashford se marcha, el Barcelona ha reactivado su interés por el jugador del Chelsea, Estêvão, para reforzar la delantera. (Fuente: Fichajes)

Una oferta de 23,4 millones de dólares por Andriy Lunin del Inter de Milán ha despertado el interés del Real Madrid. (Fuente: Fichajes)

El Real Madrid tiene hasta el 30 de mayo para activar la cláusula de recompra de Nico Paz, valorada en 10,5 millones de dólares, algo que el jugador del Como espera que ocurra, para frustración de la larga lista de pretendientes que estarían dispuestos a pagar mucho más por el talentoso mediapunta. (Fuente: AS)

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